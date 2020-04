A pandemia de coronavírus mudou radicalmente a rotina de grande parte da população mundial e os envolvidos com o esporte a motor não fogem à regra. No Brasil, todos os campeonatos que fazem parte da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) estão parados por tempo indeterminado, e os pilotos se mantêm em casa, treinando fisicamente ou fazendo bom uso dos simuladores.

Nelsinho Piquet está em Brasília, durante o período de quarentena e aproveitou o tempo para conceder uma entrevista exclusiva ao Motorsport.com. Entre os assuntos, o atual piloto da equipe Full Time na Stock Car falou sobre sua categoria atual.

Para o filho do tricampeão mundial de F1, Nelson Piquet, a crise ocasionada pela pandemia do coronavírus, que também será financeira para o país como um todo, deve bater à porta da Stock Car apenas no ano que vem.

“Acho que no Brasil, a Stock Car tem flexibilidade de calendário, diferente de uma F1 ou uma categoria mais internacional”, disse Nelsinho. “O que pode atrapalhar, mas para o ano que vem, são os recursos de patrocínio. Quando a crise chega, ela vem para todo mundo, mas é um efeito que vai dar mais para frente. Hoje, o dinheiro que as equipes têm de patrocínio vem do trabalho do ano passado, acho que os efeitos da crise virão para o ano que vem.”

Em meio à crise do Covid-19, é possível observar o aspecto positivo do atraso do calendário, que acabou ajudando as equipes a darem os últimos passos antes da estreia do campeonato.

“Sendo honesto, por um lado (o atraso) foi bom, porque estávamos com um período apertado pra fazer corrida, com todo mundo montando os carros novos, muitas dúvidas ainda, esse tempo vai ser bom para esclarecer muita coisa, dos detalhes dos carros.”

Oficialmente, a etapa de abertura da temporada da Stock Car deveria ter ocorrido no dia 29 de março, em Goiânia, com a Corrida de Duplas. No dia 12 de abril estava prevista a segunda corrida do ano, no Velopark, mas que também foi adiada. A categoria espera divulgar novo calendário no início deste mês.

Segundo o Nelsinho, ter as 12 etapas em um tempo menor cai mais ao seu gosto, seguindo o padrão de uma categoria que já correu.

“Acho que o campeonato terá o mesmo número de corridas já estabelecido, só vai ficar mais apertado, que é uma coisa boa, eu gosto de um campeonato com provas seguidas, como é, por exemplo, o campeonato da NASCAR, sou a favor disso.”

Confira os carros da Stock Car para temporada 2020

Galeria Lista Nelsinho Piquet - Equipe Full Time 1 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Rubens Barrichello - Equipe Full Time 2 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Julio Campos - Equipe Crown Racing 3 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Bruno Baptista - Equipe RCM 4 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Guilherme Salas - Equipe KTF Sports 5 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Sergio Jimenez - Equipe KTF Sports 6 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Thiago Camilo - Equipe Ipiranga Racing 7 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Cesar Ramos - Equipe Ipiranga Racing 8 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Gabriel Casagrande - Equipe R Mattheis 9 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Gaetano di Mauro - Equipe Vogel 10 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Galid Osman - Equipe Crown Racing 11 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Átila Abreu - Equipe Crown Racing 12 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car Ricardo Zonta - Equipe RCM 13 / 13 Foto de: Brazilian Stock Car

