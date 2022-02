Carregar reprodutor de áudio

Piloto da equipe Haas de Fórmula 1, o russo Nikita Mazepin acredita na realização do GP da Rússia em 2022, mesmo com a guerra na Ucrânia após o bombardeio do país europeu por parte do governo russo.

O GP da Rússia está marcado para setembro deste ano, mas o conflito entre o país e a Ucrânia, bem como as consequentes sanções à economia russa por parte de Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido, colocam a realização do evento em xeque.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que é "inconcebível" a Rússia sediar a final da Liga dos Campeões da Europa de futebol, cuja decisão está prevista para acontecer em São Petersburgo.

De todo modo, Mazepin acredita que o GP da Rússia acontecerá normalmente em Sóchi em setembro deste ano. “Pelo entendimento que tivemos com a F1, a corrida vai acontecer”, disse o piloto à Sky. “E você certamente me verá lá”, seguiu.

“Sempre fui um grande defensor do esporte sem política”, acrescentou. “Hoje estou em Barcelona. Eu não posso te dizer a emoção de guiar o carro novo e a emoção de realmente estar envolvido no desenvolvimento deste novo carro", completou.

