F1: McLaren anuncia data de lançamento do MCL37, carro de 2023

Terceira equipe com mais títulos na história da Fórmula 1, a McLaren anunciou nesta sexta-feira a data de lançamento do modelo MCL37, seu carro para a temporada 2023 da categoria máxima do automobilismo mundial.

A divulgação do novo bólido do time de Woking será no dia 13 de fevereiro, uma segunda-feira. Trata-se da mesma data de lançamento do AMR23, carro da Aston Martin para este ano na elite global do esporte a motor.

O lançamento será o primeiro evento oficial para a formação revisada de pilotos da McLaren em 2023, que vê o campeão da Fórmula 2 de 2021, Oscar Piastri, se juntar ao britânico Lando Norris na equipe. O jovem australiano substituiu o compatriota Daniel Ricciardo, dispensando no fim de 2022.

Calendário de lançamentos

EQUIPE DATA AlphaTauri 11 de fevereiro Aston Martin 13 de fevereiro McLaren 13 de fevereiro Ferrari 14 de fevereiro Alpine 16 de fevereiro

Piastri experimentou pela primeira vez as máquinas da McLaren F1 no final do ano passado, depois de ser dispensado de seu contrato com a Alpine, tendo estado no centro de uma saga contratual durante a silly season ano passado.

Piastri passará sua temporada de estreia ao lado de Norris, que entra em sua quinta temporada na F1 procurando ainda melhores resultados após um ano impressionante em 2022, que o viu terminar em sétimo na classificação.

Norris foi o único piloto fora da Ferrari, Red Bull e Mercedes a terminar no pódio durante toda a temporada. Mas não foi o suficiente para a McLaren terminar o ano como líder do meio-campo, caindo para o quinto lugar no campeonato de construtores, atrás da própria Alpine.

A McLaren também entrará na temporada 2023 com um novo chefe de equipe de F1 após a saída de Andreas Seidl em dezembro. Seidl se juntou ao Grupo Sauber, onde atuará como CEO após a mudança de Frederic Vasseur para a Ferrari. A posição de Seidl foi preenchida pelo ex-diretor esportivo da McLaren, Andrea Stella, que assume o cargo de chefe de equipe antes da nova campanha.

