Depois de duas temporadas em que a McLaren desfrutou de um ambiente descontraído entre Lando Norris e Daniel Ricciardo na Fórmula 1, a chegada de Oscar Piastri parece destinada a proporcionar uma dinâmica muito diferente à equipe.

Piastri está em um estágio muito diferente em sua carreira em comparação com Ricciardo e quer fazer seu nome depois de estar no centro de uma batalha de cabo de guerra entre McLaren e Alpine por seus serviços para 2023.

O CEO da equipe de Woking, Zak Brown, diz que não tem dúvidas sobre as capacidades de Piastri, embora reconheça que Norris é uma referência difícil de se almejar.

Falando sobre as perspectivas do australiano para 2023, Brown disse: "Lando é tão rápido quanto qualquer um na F1. Acho que se tivesse um equipamento capaz de vencer, ele estaria ganhando corridas, provavelmente todos concordariam com isso. Portanto, Oscar terá um companheiro de equipe que é um dos pilotos mais rápidos do mundo. Mas espero que Oscar o desafie."

A chegada de Piastri provavelmente provocará uma mudança de dinâmica dentro da McLaren entre seus dois pilotos, mas é algo que não preocupa a equipe. Falando antes de sua saída, o ex-chefe da equipe, Andreas Seidl, disse no final do ano passado que não esperava que houvesse riscos de tensões.

"Para ser honesto, acho que não", disse Seidl, que se mudou para a Sauber. “Obviamente, cada piloto é diferente: personalidade diferente, caráter diferente e isso pode acabar, digamos, em um relacionamento diferente também entre os dois caras.

"Mas isso não significa necessariamente que um ou outro tipo de relacionamento seja melhor ou pior. No final, a maneira como Lando é como homem, como personagem, como pessoa, como piloto, e a maneira como conhecemos Oscar até agora, eu não espero nenhum problema".

Brown também elogiou a maneira como Oscar Piastri lidou com a polêmica da batalha entre a McLaren e a Alpine sobre contratá-lo para 2023 – especialmente diante das críticas de seu ex-chefe Otmar Szafnauer.

"Fiquei muito impressionado com a forma como ele se comportou durante o verão", acrescentou Brown. “Achei os comentários do Otmar em relação ao Oscar muito injustos e imprecisos: principalmente por ter passado pelo CRB e saber exatamente o que aconteceu.

“Ele foi muito maduro durante todo o processo, o que para um jovem de 21 anos foi impressionante. Com toda aquela pressão e destaque, ele não se cansou e manteve a cabeça baixa.

"Acho que ele será uma futura estrela. O importante é entendermos que ele não correu este ano. Não temos muitos testes. Gostaria que houvesse mais testes de pré-temporada, não apenas para Oscar, mas em geral. Ele vai efetivamente pegar um dia e meio, o que não é muito.

"Acho que ele vai ser competitivo e pressionar Lando, só precisamos dar a ele tempo para entrar no time. Ele é um indivíduo muito sério e está pronto para jogar."

