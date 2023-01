Carregar reprodutor de áudio

Nos últimos anos, Lewis Hamilton tem sido muito ativo tanto nas redes sociais quanto em suas ações durante os finais de semana da Fórmula 1 em termos de defesa dos direitos humanos, principalmente naqueles países onde há mais proibições nesse sentido.

No entanto, no final do ano passado, a FIA fez uma mudança no regulamento que poderia colocar esses discursos públicos do britânico em xeque com uma nova regra que proíbe fazer declarações ou comentários "políticos, religiosos ou pessoais" que não tenham a autorização do corpo diretivo da mais alta categoria.

A referida mudança no código de conduta surge na sequência de alguns comportamentos que chamaram a atenção de vários organizadores, razão pela qual a FIA teve de centrar a sua atenção nas declarações pessoais dos pilotos, tanto na F1 como em outras categorias.

Esta medida afeta especialmente vários pilotos, incluindo Lewis Hamilton, que recentemente falou sobre isso em entrevista ao New York Times e expressou sua preocupação.

"Ainda há muitos obstáculos a serem superados a esse respeito. Espero que não seja assim por muito mais tempo, mas é triste ver que essas coisas ainda existem hoje."

"Se eu não puder conversar com as pessoas, se não puder falar sobre essas questões tão delicadas, elas não terão o impacto que deveriam ter. Portanto, as organizações que podem mudar isso não colocarão sua energia para melhorar esse cenário", continuou o sete vezes campeão mundial de F1.

"2020 teve um grande impacto pessoalmente. Sinto-me com poder para me levantar e falar sobre qualquer assunto. Independentemente do resultado, sei que sempre há coisas a dizer e fazer, porque muitas pessoas estão sofrendo."

"Se não posso defender os direitos humanos e não posso continuar o que tenho feito nestes anos, prefiro não correr mais", disse o piloto da Mercedes.

Pelo menos em 2023, Lewis Hamilton continuará no grid da categoria mais alta do automobilismo e, de acordo com a nova regra da Fórmula 1, se quiser continuar exibindo camisas, logotipos ou cores contra algumas causas mais desfavorecidas, deve passar pelo filtro da FIA, desde que não queira arriscar uma multa monetária que pode ser de grandes valores.

Sainz propõe novo tipo de punição na F1 Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #211 - O que esperar da F1 em 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music