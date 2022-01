F1: McLaren confirma data de lançamento do carro de 2022

A McLaren é a terceira equipe da Fórmula 1 a anunciar a data de lançamento de seu carro de 2022. A equipe britânica exibirá o MCL36, nome dado ao carro deste ano, pela primeira vez no dia 11 de fevereiro, sexta-feira.

O time vai aproveitar o evento que será realizado no McLaren Technology Center, para levar os principais nomes da equipe também da Indy, Extreme E e do projeto de esports, o McLaren Shadow, além, obviamente, os representantes do time da F1.

O anúncio da data foi divulgado nas redes sociais da equipe, confira:

Se o carro será novo, por conta do novo pacote técnico imposto pela F1, a dupla de pilotos já se tornou conhecida. Daniel Ricciardo e Lando Norris permanecem no time que busca se recuperar, já que em 2021 perdeu o terceiro posto no Mundial de Constrautores para a Ferrari.

O australiano passou por um duro período de adaptação, apesar de conseguir uma vitória em 2021, e o jovem inglês estará em seu quarto ano na maior categoria do automobilismo mundial com o time de Woking.

Em uma coluna no site da equipe, o CEO da McLaren, Zak Brown, indicou que 2022 será um grande ano para a organização.

“Construída em seis décadas de herança, a McLaren entra na nova temporada com nossas credenciais de corrida sustentadas por planejamento rigoroso e investimento estratégico”, disse ele.

“Na F1, em breve apresentaremos nosso novo carro, construído para refletir as mudanças significativas nos regulamentos técnicos.

“Adquirimos a equipe Arrow McLaren SP IndyCar e também abriremos novos caminhos na tecnologia elétrica graças ao nosso novo programa Extreme E. Por muitas razões, todos na McLaren estão animados com as oportunidades que estão por vir este ano.

“As duas últimas temporadas foram desafiadoras para todos devido à pandemia. Não só do ponto de vista humano, mas também economicamente e logisticamente. Nós nos adaptamos para superar as dificuldades que afetaram a todos em todo o mundo.

“Mas enquanto nos preparamos para a próxima temporada, estamos confiantes de que, ao longo dos vários campeonatos em que competimos, os promotores, reguladores e nossos próprios parceiros e pessoas enfrentarão quaisquer desafios com coragem e determinação para ter sucesso”.

Brown está otimista sobre as perspectivas da equipe para a F1 este ano, que contará com um recorde de 23 corridas.

“Chegamos à nova temporada de Fórmula 1 com o objetivo claro de construir as bases de nosso progresso recente”, observou ele.

“Nos últimos três anos, a McLaren desfrutou de sua melhor forma em mais de uma década. Em 2021, terminamos em quarto lugar no Campeonato de Construtores de Fórmula 1 da FIA, com 275 pontos, a apenas 48,5 pontos do terceiro lugar e confortavelmente à frente do quinto.

“Mas ainda estamos no início de nossa jornada para retornar ao front. Continuamos ambiciosos e determinados, mas realistas”.

TELEMETRIA DE FÉRIAS: RICO PENTEADO fala tudo sobre NOVO CARRO DA F1 que estreia em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157 - Sucesso da F1 na Band e destaques de 2021: entrevista com editor Fred Sabino

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: