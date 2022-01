Fernando Alonso revelou um novo procedimento cirúrgico pelo qual passou, um ano após seu acidente de bicicleta que o fez fraturar a mandíbula. O espanhol era um dos nomes confirmados na edição virtual das 24 Horas de Le Mans, mas ele cancelou os planos por conta do compromisso de saúde, que envolveu a retirada da placa de titânio que estava no osso.

Ele segue em recuperação para a temporada de 2022 da Fórmula 1, onde correrá novamente pela Alpine ao lado de Esteban Ocon.

“Não consigo participar [das 24 Horas] dessa vez porque fiz uma cirurgia semana passada e agora estou me recuperando", comentou Alonso durante a transmissão da corrida. "É um evento incrível e que eu gostaria de fazer parte."

"Fiquei um tempo no hospital e agora estou me recuperando. Depois disso, preciso ir para os testes de inverno com uma boa preparação. Se o carro for competitivo, estou certo de que estarei 100%. Cabe a nós fazer uma boa máquina ou aprender com nossos erros", acrescentou.

Por enquanto, apenas Aston Martin, Ferrari e McLaren anunciaram a data de lançamento de seus modelos de 2022. A Alpine ainda não revelou quando mostrará o seu, mas teve mudanças internas importantes com a saída de Alain Prost do cargo de conselheiro e do diretor executivo e chefe de equipe, Marcin Budkowski.

Otmar Szafnauer, que era da Aston, deve chegar para ocupar a vaga do polonês, enquanto a BWT é cotada para ser uma das principais patrocinadoras da escuderia francesa.

TELEMETRIA DE FÉRIAS: RICO PENTEADO fala tudo sobre NOVO CARRO DA F1 que estreia em 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157 - Sucesso da F1 na Band e destaques de 2021: entrevista com editor Fred Sabino

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: