Além da Mercedes, Mick Schumacher também será piloto reserva da McLaren na Fórmula 1. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (1º), mantendo o acordo entre equipe e fabricante, desde que o time de Woking começou a ter unidades de potência da montadora alemã.

Em 2022, a McLaren deixou Nyck de Vries de sobreaviso para o caso de ausência de Lando Norris antes do GP de São Paulo, após o piloto inglês ter passado mal e não poder comparecer ao dia de mídia. Hoje na AlphaTauri, de Vries era piloto reserva da Mercedes.

O chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, já havia trabalhado em estreita colaboração com o pai de Mick, Michael Schumacher, como engenheiro de desempenho

O ex-piloto da Haas ingressou na Silver Arrows nesta temporada como piloto reserva, depois de não conseguir garantir uma vaga em tempo integral para a próxima temporada.

Além de Mick, a McLaren também conta com o campeão da Indy de 2021, Alex Palou, como reserva.

