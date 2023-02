Carregar reprodutor de áudio

O retorno de Daniel Ricciardo à Red Bull para a temporada 2023 da Fórmula 1 deve trazer algumas mudanças na dinâmica de trabalho da equipe austríaca mas, em um ponto, Max Verstappen não quer contar com a "interferência" do australiano: as sessões no simulador.

Há alguns anos, a organização da Red Bull vinha se mantendo estável, com Christian Horner como chefe, Helmut Marko como o cérebro para acompanhar as estrelas do futuro e Verstappen como o principal trunfo, auxiliado por um escudero que, no momento, é Sergio Pérez.

Mas em alguns momentos essa hegemonia em Milton Keynes não estava tão bem definida, especialmente na disputa entre Verstappen e Ricciardo, que levou à saída do australiano para a Renault no final de 2018.

Após uma aventura pela equipe francesa e a McLaren, Ricciardo retorna à casa onde venceu sete GPs, mas não como titular, e sim como reserva de Verstappen e de Pérez.

Além disso, ele será encarregado dos trabalhos na fábrica, como o simulador, tendo ainda funções no fim de semana como estratégias em tempo real e o ajuste de configuração do RB18. Mas esse último não agrada muito Verstappen.

Em entrevista à Speedweek, Verstappen disse que prefere ser ele mesmo o responsável pelos testes na sede da Red Bull com as simulações do carro de 2023.

"Vejo nosso simulador como um dos melhores. Alimentamos nele os dados do carro que recolhemos na pista, por mais que a relação entre a simulação e a realidade não é perfeita".

"As jornadas de trabalho são longas, mas estou convencido de que esse trabalho é necessário. E não quero um piloto de testes encarregado da simulação como em outras equipes, quero fazer eu mesmo porque cada um tem seu estilo de pilotagem".

Tais declarações podem levar a equipe austríaca a decidir que Ricciardo não tomará grandes decisões no trabalho de simulador, ou simplesmente que Verstappen aumentará suas já intensas jornadas de trabalho com o RB19.

