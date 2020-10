Se na Fórmula 1 a Ferrari não está nos melhores momentos, sua Academia de Jovens Pilotos está voando na F2, com Mick Schumacher, Callum Ilott e Robert Shwartzman lutando pelo título. E o trio ainda busca dar o passo adiante para 2021, conseguindo uma vaga no Mundial. Mas, para o diretor esportivo da Scuderia, Laurent Mekies, isso não representa um problema.

Na quarta-feira, os três tiveram a chance de participar de um teste em Fiorano com o Ferrari SF71H, carro de 2018, com Shwartzman tendo seu primeiro contato com um carro de F1.

O teste foi marcado em preparação para a estreia dos três na F1, participando de treinos de sexta ao longo do ano. Schumacher e Ilott andarão no GP de Eifel, em Nurburgring, na Alfa Romeo e na Haas, respectivamente, enquanto Shwartzman também andará com a equipe suíça, mas em Abu Dhabi.

Na sequência, os três terão novas chances de pilotar no teste de pós-temporada no circuito de Yas Marina.

No momento, Schumacher lidera a F2, tendo 22 pontos de vantagem para Ilott com dois finais de semana restantes na temporada, enquanto Shwartzman é o quinto, a 51 pontos do líder, mas matematicamente com chances de brigar pelo título.

Algumas fontes indicaram que Schumacher recebeu a garantia de uma graduação se terminar no Top 3 do campeonato, mas o fato de Ilott também ter recebido uma chance cedo no TL1 na Alemanha sugere que a Ferrari espera colocar os dois na F1 no próximo ano.

A Ferrari tem direito a uma vaga na Alfa Romeo, ocupada atualmente por Antonio Giovinazzi. E, no momento, a equipe está falando com a Haas sobre a possibilidade de colocar um dos seus novatos, sendo que ela não tem nenhum envolvimento atual com a dupla da equipe britânica.

Falando antes do teste de Fiorano, o diretor esportivo da Ferrari Laurent Mekies disse que ter três pilotos na porta da F1 é algo positivo, e reforçou que gerenciar seus futuros a longo prazo é fundamental.

"Não é uma dor de cabeça, é um bom problema. E esse é o tipo de problema que queremos lidar. Eles estão indo muito bem. Mick e Callum progrediram significativamente desde o ano passado, e estão com uma liderança sólida no campeonato".

"Robert está em seu primeiro ano e já consegue competir com eles. Então estamos muito felizes com a performance dos três. Certamente há um pouco mais de dificuldades com Marcus [Armstrong] e Giuliano [Alesi].

"Mas, com relação aos três da ponta, estamos muito felizes. Não nos dá uma dor de cabeça, nos dá estabilidade e opções para o futuro. E é exatamente esse o motivo da Academia existir".

"Obviamente, estamos conscientes que ter três pilotos próximos de conseguir uma vaga quase ao mesmo tempo nem sempre é possível de acontecer".

"Mas acho que temos as ferramentas certas para garantir que eles terão a melhor chance possível de expressar seu potencial, seja na F2, no teste, ou um pouco mais no futuro".

Mekies insistiu que não há uma competição entre eles para a vaga.

"Não estamos fazendo uma competição, estamos descobrindo como garantir que os três sigam crescendo. Porque, no fim do dia, vimos isso com Charles [Leclerc], vimos isso com outros pilotos fantásticos. É tudo sobre desenvolvimento, e isso não para quando você chega na porta da F1".

Ele finalizou: "Do nosso lado, não há uma pressa para tomar essa decisão".

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel Chefe da Red Bull diz que carro atual da Mercedes é o “MAIS COMPLETO” da era moderna da F1 PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?