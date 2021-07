F1: Mecânico da Ferrari tem pé amputado após acidente em festival

Um mecânico da Ferrari de 45 anos foi atingido por um carro da escuderia italiana guiado pelo piloto Olivier Beretta no sábado, durante o Motor Valley Fest, em Modena. O nome e a função do funcionário não foram revelados pela equipe. Como consequência, ele teve o pé amputado.

Em comunicado, a Ferrari alegou ter agido "imediatamente para garantir ao companheiro e família todo o apoio necessário, sob todos os pontos de vista, tanto para este momento como no futuro" e acrescentou que não dará mais detalhes sobre o estado de saúde, a pedido dos familiares.

Beretta, que disputou a temporada de 1994 na Fórmula 1, teria perdido o controle do carro e atingido o mecânico de frente. Após o incidente, ele foi levado ao hospital de Baggiovara, também em Modena.

