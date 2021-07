Cancelamento dos GPs da Austrália de F1 e MotoGP é iminente

Segundo informações da imprensa local, os calendários da Fórmula 1 e da MotoGP devem ser modificados em breve: os GPs da Austrália de ambas as categorias, em Melbourne e Phillip Island, respectivamente, devem ser cancelados.

As normas rígidas de entrada no país determinadas pelo governo australiano desde o início da pandemia são o motivo por trás da decisão.

Pessoas que chegam de outros países são obrigados a completar uma quarentena obrigatória supervisionada de duas semanas antes de poder entrar no país, algo que nenhuma das categorias concordou.

Mesmo se os pilotos concordassem com a quarentena, seria difícil de executar o processo devido a uma nova restrição na entrada do país devido a problemas com o sistema de quarentena em hotéis e a variante Delta da Covid-19.

A ideia da F1 de repetir o modelo de biosfera visto no GP de Abu Dhabi foi considerado, mas parece que as negociações com as autoridades sanitárias não avançaram.

Caso o cancelamento seja confirmado, o calendário da F1 voltaria a ter 22 corridas em vez de 23, criando um vácuo de quase um mês entre o GP de São Paulo, marcado para 07 de novembro, e a estreia da Arábia Saudita, em 05 de dezembro.

Já a MotoGP perderia uma parte da rodada tripla na Ásia e na Oceania, com o GP da Austrália marcado para 24 de outubro, após a Tailândia e antes da Malásia. Vale lembrar que a etapa de Sepang também é dúvida no momento devido às restrições do país.

A confirmação oficial do cancelamento é esperada nesta terça-feira (06).

