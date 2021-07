Sebastian Vettel considerou um "mal-entendido" seu incidente com Kimi Raikkonen na última volta do GP da Áustria de Fórmula 1.

Vettel se classificou em oitavo no sábado, antes de cair três posições no grid após ser penalizado por bloquear Fernando Alonso no final do Q2.

Embora o alemão tenha conseguido voltar para o oitavo lugar após o período inicial do safety car, começar com os pneus macios significava que ele estava destinado a uma estratégia de duas paradas ,que sacrificaria a posição na pista mais tarde. O piloto da Aston Martin caiu para 14º após completar seu último pit stop, mas foi capaz de alcançar George Russell e Kimi Raikkonen em 11º e 12º nas últimas duas voltas.

Vettel e Raikkonen, no entanto, colidiram ao saírem lado a lado na curva 5, fazendo com que o piloto do Aston Martin escapasse, indo para o cascalho.

Os comissários consideraram que Raikkonen causou a batida, lhe dando uma penalidade de 20 segundos como resultado, mas o tetracampeão mundial não quis se preocupar com o incidente pós-corrida.

“Acho que deve ter havido um mal-entendido”, disse Vettel. “Não sei, pensei que estava por dentro e à frente. Mas não sei, preciso dar uma olhada. Preciso falar com Kimi, mas acho que deve ter sido um mal-entendido. ”

Falando sobre sua corrida, o tetracampeão lamentou ter ficado preso atrás de Yuki Tsunoda no início, mas ficou feliz com a sensação de seu carro, apesar da falta de ritmo para ganhar pontos.

“Fiquei preso no trânsito, então não foi ótimo”, disse Vettel. “Eu não achei que fosse tão ruim, dentro do carro parecia ok”

“O equilíbrio estava bom, mas acho que não tínhamos velocidade para lutar por pontos.”

Raikkonen cruzou a linha em 16º na Áustria, mas acabou ganhando uma posição depois que Nicholas Latifi, da Williams, recebeu uma penalidade de tempo maior por não ter diminuído a velocidade devido às duas bandeiras amarelas provocadas pelo acidente com Vettel.

“Obviamente, o carro se comportou muito bem, mas estamos um pouco lentos demais”, disse Raikkonen.

“Eu tenho que ver [o incidente]. Ele se virou por causa daquela esquerda [toque traseiro], e lá fomos nós. Mas sim. Eu preciso ver", concluiu.

