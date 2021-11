A ginasta e medalhista olímpica Rebeca Andrade, ganhadora de um ouro e uma prata nos jogos de Tóquio, foi convidada pela organização GP de São Paulo de Fórmula 1 a dar a bandeirada de encerramento da corrida e aceitou. Ela será a terceira personalidade de fora do automobilismo a ter essa honra, depois de Pelé e Gisele Bündchen.

Atleta do Flamengo, ela também conquistou duas medalhas no recente Mundial de Ginástica e não segurou a emoção ao ser chamada como representante do esporte internacional brasileiro, homenageado pelos promotores do evento.

"Eu saí do meu corpo e voltei quando recebi o convite, foi um sinal de respeito às minhas vitórias" comentou Rebeca. "Eu nem consigo achar palavras para descrever o que estou sentindo. Nunca pensei que tivesse tantas oportunidades, sempre lutei muito para me colocar como mulher e pela comunidade preta e usar bem esse 'poder' que o esporte me deu. Estou muito feliz."

Será a primeira vez da atleta em um autódromo, mas ela já tinha Ayrton Senna como sua inspiração e seguia os princípios do ídolo em sua carreira na ginástica olímpica: "As coisas que ele fez, como se portava, como pensava... me espelhei muito."

"Há duas frases dele que eu gosto: 'Se você quiser ser bem-sucedido tem que ter dedicação total. Buscar seu último limite e dar o seu melhor'. É uma coisa que eu faço todos os dias porque é meu trabalho e quero inspirar outras pessoas, mas também faço muito por mim."

"A outra é: 'Seja você quem for e sua posição social na vida, mais alta ou mais baixa, tenha sempre como meta muita força e determinação e sempre faça tudo com muita força e fé em Deus que algum dia você vai chegar lá'. Eu me identifico muito com isso."

O GP de São Paulo está marcado para 14 de novembro no circuito de Interlagos, mas os trabalhos começam já no dia 12 com o primeiro treino livre e a classificação para a corrida sprint, que terá sua terceira edição no Brasil.

