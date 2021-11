Lewis Hamilton trocou o motor de combustão interna de seu Mercedes W12 no GP da Turquia de Fórmula 1 e perdeu dez posições no grid de Istambul com isso. Apesar de ter aliviado o desgaste no componente, a Red Bull acredita que o heptacampeão ainda terá que usar uma peça nova mais uma vez, por ter feito a modificação em apenas parte dela.

De acordo com o conselheiro da equipe austríaca Helmut Marko, a situação da unidade de potência da Honda, que abastece a escuderia, é mais segura que da montadora alemã, o que pode assegurar um fim de temporada sem problemas para Max Verstappen e Sergio Pérez, principalmente nos GPs do México e São Paulo, onde o time de Milton Keynes é favorito.

"Em corridas normais e sem acidentes, podemos nos safar com nossos motores", disse o chefão da Red Bull à mídia alemã Auto, Motor und Sport. "Nossa informação e esperança é que Hamilton terá que trocar para um novo componente mais uma vez."

"Até agora, temos sido absolutamente confiáveis com a unidade da Honda. Você nunca está imune a uma avaria, mas a situação é certamente mais tranquilizadora do nosso lado do que da Mercedes", acrescentou.

As características de México e Brasil, com ar mais rarefeito pela altitude, favorecem historicamente a equipe austríaca, já que a baixa densidade faz com que os carros com maior aerodinâmica e downforce equiparem sua velocidade a dos times com motores mais potentes, como a Mercedes.

Para Marko, a Red Bull deve ganhar as duas provas na América Latina: "Deve ser uma vitória dupla. A altitude no Brasil é comparável ao Red Bull Ring."

"Em Austin, vimos que a superioridade deles desaparece quando colocamos o carro na 'janela' certa. Em Sochi e na Turquia, teve muito a ver com a temperatura dos pneus", concluiu.

