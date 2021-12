Lewis Hamilton aproveitou um erro de Max Verstappen nos momentos finais da classificação para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 e conquistou a pole position da etapa de Jeddah. Com isso, o holandês teve que se contentar com a terceira posição e verá seu rival pelo título sair da ponta ao lado do companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas.

Charles Leclerc fará companhia ao holandês na segunda fila, em mais um fim de semana forte do monegasco da Ferrari, enquanto Sergio Pérez, que foi muito forte até o Q2, ficou apenas com o quinto lugar.

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda confirmaram o bom fim de semana da AlphaTauri, que foi a única equipe além de Mercedes e Red Bull a colocar seus dois carros no Q3. O francês sai da sexta posição e o japonês da oitava.

Também ficaram no top 10 Lando Norris, da McLaren, que larga de pneus macios, Esteban Ocon, da Alpine, e Antonio Giovinazzi, em um bom resultado para a Alfa Romeo.

Confira o grid de largada completo do GP da Arábia Saudita

