Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, afirmou que a equipe tomará providências e entrará com recurso contra a não punição de Lewis Hamilton por ter desrespeitado a dupla bandeira amarela no TL3 do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1.

O heptacampeão foi apenas multado em 25 mil euros e levou uma reprimenda, pois a sinalização foi emitida por engano por um dos fiscais de pista. No entanto, o argumento da equipe austríaca é de que Max Verstappen foi punido pelo mesmo motivo no GP do Catar, em outra contestada decisão da comissão de prova.

A decisão de Marko foi informada à mídia austríaca presente no circuito de Jeddah após o treino classificatório, onde Hamilton conquistou a pole position depois de um acidente de Verstappen em sua última volta rápida, que tinha parciais de melhor tempo.

"Max é penalizado em cinco posições na grade no Catar e, de repente, a bandeira amarela não é mais amarela", disse o conselheiro à ServusTV. "Há outra interpretação, mas não pode continuar assim."

"Era uma sinalização clara no visor. A equipe deveria ter pelo menos dado um aviso. Recorremos, mas agora temos outras preocupações, estamos acompanhando", acrescentou.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, criticou a inconsistência da comissão de prova e que a escuderia analisará o caso para preparar a argumentação.

"Vamos dar uma boa olhada, parece um pouco inconsistente com o que vimos há duas semanas, então temos o direito de entrar com um recurso", comentou à Sky Sports F1. "Essas decisões estão tão atrasadas que a gestão da equipe têm que se concentrar na qualificação, então vamos ver se há algo desagradável."

A única coisa que queremos desesperadamente é consistência", finalizou.

