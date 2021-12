Lewis Hamilton aproveitou uma batida de Max Verstappen nos momentos finais da classificação para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 e conquistou a pole da corrida de Jeddah. O heptacampeão ainda largará junto a Valtteri Bottas na primeira fila, em um duro golpe para a Red Bull.

O holandês vinha com as melhores parciais da pista, até escapar perto da última curva e bater de lado na barreira de proteção. Com isso, ficou apenas com o terceiro tempo, ao lado de Sergio Pérez na segunda linha.

Q1

Os carros foram para a pista cerca de três minutos após o início da primeira parte do treino classificatório. Verstappen liderou as passagens iniciais, mas seu tempo ainda não era o melhor do fim de semana e faltavam as voltas rápidas de Pérez e Hamilton, que erraram nas primeiras tentativas. O britânico tomou a ponta ao concluir a sua, enquanto o mexicano ficou logo atrás do holandês.

Como esperado, a pista evoluiu e os tempos baixaram gradativamente, com muitas trocas de melhores setores entre os pilotos. Não demorou muito para Bottas pular para a segunda posição e a Mercedes anotar a dobradinha parcial. No entanto, Carlos Sainz surpreendeu e assumiu a liderança na metade do Q1, um décimo à frente do heptacampeão e com Charles Leclerc em quarto, para alegria da Ferrari.

Apesar disso, a 'festa' não durou muito, pois Bottas e Verstappen superaram o espanhol e tomaram a primeira e segunda colocações. Os eliminados até os momentos finais eram George Russell, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Nikita Mazepin e Nicholas Latifi, com Mick Schumacher em um surpreendente 15º.

O britânico da Williams conseguiu recuperar sua posição entre os classificados e jogou o alemão da para 17º, ao mesmo tempo que Latifi também superava o piloto da Haas, mas fora do top 15. Ninguém mais conseguiu subir à zona dos que avançavam ao Q2.

Entre os primeiros, algumas trocas de posição, voltas abortadas pelo trânsito e Pérez aproveitou isso para fazer o melhor tempo a liderar a primeira parte do treino.

Classificação do Q1

Q2

Todos os pilotos, com exceção de Russell, escolheram pneus médios para a segunda parte do treino, com o objetivo de largar com os mesmos compostos que estão rendendo mais em todo o fim de semana.

A Red Bull mostrou força e marcou 1-2 nas primeiras passagens, com Verstappen e Pérez, enquanto Hamilton preocupava a Mercedes em quinto e reclamando de falta de aderência. Bottas aparecia em terceiro e Leclerc em quarto. Antonio Giovinazzi, Esteban Ocon, Sainz, Yuki Tsunoda e Fernando Alonso eram os eliminados.

No entanto, o heptacampeão 'tranquilizou' sua equipe momentos depois ao melhorar sua volta e ficar a apenas um décimo de Max. Logo após a volta do britânico, Pérez assumia a liderança, com sete milésimos de vantagem sobre seu companheiro de equipe.

No apagar das luzes do Q2, Hamilton marcou a melhor volta do fim de semana até aquele momento e passou para o Q3 na primeira colocação com dois décimos de vantagem sobre o mexicano da Red Bull, com Verstappen em terceiro.

Quase todos os eliminados durante as primeiras passagens mudaram, Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Russell e Sainz caíram na tabela e ficaram de fora da parte final, enquanto Alonso não melhorou sua marca e não conseguiu avançar à zona de classificação.

Lando Norris calçou pneus macios na sua última tentativa e largará com esse composto na corrida de domingo.

Classificação do Q2

Q3

Chegava o momento derradeira da classificação, com a Red Bull liderando o Q1 e a Mercedes o Q2. Não demorou para a equipe alemã mandar seus dois pilotos para a pista, enquanto a escuderia austríaca esperou alguns momentos nos boxes. Hamilton deu uma escapada em sua primeira tentativa de volta e por pouco não bateu na barreira, mas conseguiu segurar.

Bottas anotou 1:28.143 e Hamilton 1:28.035, longe dos tempos da segunda parte da qualificação. Logo em seguida, Verstappen voou com 1:27.653, o melhor tempo do fim de semana até aquele momento. O finlandês melhorou sua marca e superou o britânico, enquanto Gasly aparecia em quarto, superando Pérez.

Hamilton abriu sua última volta antes de Verstappen e superou o tempo do holandês, com 1:27.511. O piloto da Red Bull tinha mais uma tentativa para recuperar a pole, mas não completou a volta ao bater no último setor. Com isso, o heptacampeão conquistou a ponta do GP da Arábia Saudita.

Classificação final em instantes.

