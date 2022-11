Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo está de saída da Fórmula 1 no fim da temporada 2022 e, agora, segue em busca de uma vaga como titular em 2024. Por enquanto, seu nome está sendo muito ligado a um papel de piloto reserva no ano que vem e equipes como Mercedes, Red Bull e até mesmo a própria McLaren surgem como possíveis destinos.

Recentemente, o chefe da Mercedes, Toto Wolff falou sobre a possibilidade de ter o australiano como parte do time no próximo ano - uma vez que Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries não serão mais os reservas do esquadrão das flechas de prata. Vandoorne assumiu o mesmo compromisso, mas com a Aston Martin e de Vries será titular na AlphaTauri ao lado de Yuki Tsunoda.

“Para nós, gostamos muito dele, ele é um ótimo personagem”, disse Wolff. “Mas ainda não estamos em posição de decidir quem vai ser reserva e terceiro piloto.”

Contudo, o austríaco revelou que Ricciardo também conversa com a rival Red Bull. Vale lembrar que o australiano fez parte da academia da equipe de Milton Keynes, pilotou pela então Toro Rosso, posteriormente foi promovido ao time principal e lá ficou até se mudar para a Renault em 2019.

"Daniel conversa com algumas equipes sobre uma possível posição, também com a Red Bull."

Nos últimos dias quem mostrou interesse em manter o piloto por perto foi a McLaren. Após ter encerrado o contrato do número 3 de forma antecipada e ter anunciado Oscar Piastri como companheiro de equipe de Lando Norris em 2023, o time de Woking não descarta conversar com Ricciardo para seguir trabalhando com ele, porém de uma maneira diferente.

"Ainda não conversamos sobre isso, mas normalmente no inverno escolhemos um piloto reserva. Nos últimos anos, dividimos a reserva com outra equipe, mas agora não há desentendimentos com Daniel. É possível que Daniel seja nosso terceiro piloto em 2023", disse o chefe da McLaren, Andreas Seidl.

