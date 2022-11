F1: Bottas torce para seguir na Sauber até a chegada da Audi

Carregar reprodutor de áudio

No mês passado, a Audi confirmou oficialmente a aquisição da Sauber para viabilizar sua entrada na Fórmula 1 em 2026. Com isso, começam as especulações sobre quais podem ser os pilotos da montadora alemã na categoria. E um piloto já quer jogar seu nome na disputa: Valtteri Bottas, que espera seguir onde está pelos próximos anos.

Com a parceria, o acordo da Sauber com a Alfa Romeo chega ao fim após a temporada 2023, abrindo o caminho para a entrada gradual a Audi.

E para Bottas, que se juntou à equipe após um período de cinco anos com a Mercedes, guiar novamente por um time de fábrica é uma perspectiva animadora. Questionado no México se pensa em estar ainda pela Sauber quando a Audi chegar, ele disse: "Por que não? Tenho 33 anos, então espero ainda estar por aqui".

Bottas explicou que a entrada da Audi ajuda tanto ele quanto a equipe a ficarem motivados pelos próximos anos.

"Eu diria que sim, porque se você olhar para o todo, isso é algo gigante. Há um grande potencial para a Sauber com a Audi. Não há dúvidas de que eles querem ter sucesso no futuro. Eles querem ir bem e mostram que são sérios".

"Então acho que para qualquer piloto no grid, especialmente para mim já sendo parte da Sauber, seria muito interessante ser parte do projeto. E definitivamente acho que é possível".

Enquanto Bottas admite que a Alfa Romeo precisa de "muito trabalho" para se tornar competitiva, ele espera que o apoio da Audi antes de sua entrada oficial em 2026 pode ajudar o time a reduzir a diferença para os ponteiros.

"Ainda há muito trabalho a ser feito, sem dúvidas. Isso é um fato. Mas não é algo tão longe assim, a infraestrutura está ali. Algumas instalações, algum maquinário pode ser melhor em comparação a uma equipe campeã. E a quantidade de pessoas na equipe ainda é um pouco menor do que eu via nos anos anteriores".

"Mas com o apoio de uma montadora como a Audi, eu não vejo motivos para isso não ser possível. Acho que a linha do tempo depende do quanto que a Audi irá apoiar a equipe antes de sua entrada oficial".

"Obviamente nada muda para o próximo ano. Ainda estamos com a Alfa Romeo. E, claro, esperamos ter um carro melhor que o deste ano. Mas aí acho que 2024 em diante depende do apoio. Se a Audi estiver disposta a ajudar, se eles realmente estiverem ajudando e se o motor for bom em 2026, algo impossível de prever no momento, por que não?".

