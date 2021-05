A Fórmula 1 volta com tudo no fim de semana e com ela o programa que abre as portas do próximo evento da maior categoria do automobilismo mundial.

O GP da Espanha é o principal assunto do TELEMETRIA, com Rico Penteado. O ex-engenheiro da Renault na F1 vai destrinchar os segredos da pista em Barcelona, além de abordar assuntos que estão quentes na categoria, como a briga entre Mercedes e Red Bull e a possível entrada de George Russell no time alemão na vaga de Valtteri Bottas.

O TELEMETRIA tem a apresentação de Carlos Costa (@ocarlos_costa) e também os comentários de Guilherme Longo (@gglongo), além da participação do público, que pode fazer perguntas ao renomado especialista. Assista, curta o conteúdo, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades no YouTube!

F1 AO VIVO: Mercedes X RBR, Bottas VS Russell e tudo do GP da Espanha com Rico Penteado | TELEMETRIA

