Apesar de ter perdido o título de 2021 para Max Verstappen, Lewis Hamilton não deixou de brilhar na temporada. Além de conseguir manter a disputa até o fim do campeonato, bateu mais recordes, igualou outro e estendeu um que já tinha na Fórmula 1, aumentando sua larga lista de conquistas.

Os feitos incluem: a centésima vitória, centésima pole position, triunfos consecutivos no mesmo GP, vitórias na mesma pista, voltas lideradas e manutenção da maior pontuação da história. Saiba mais sobre os novos números do heptacampeão:

Centésima vitória Após um 2020 iniciante e ao iniciar 2021 com 95 vitórias, parecia questão de tempo o triunfo de numero 100 de Hamilton, mas o inesperado equilíbrio entre ele e Verstappen atrasou um pouco o recorde, que veio apenas na 15ª corrida do ano, na Rússia. E foi por pouco, pois Lando Norris liderou quase toda a prova até a chuva nos momentos finais que embaralhou o grid. Centésima pole position A 100ª pole position chegou um pouco mais cedo, no GP da Espanha, quarta corrida do ano. Hamilton largou da ponta e venceu Verstappen após uma batalha estratégica entre Mercedes e Red Bull, onde a equipe alemã chamou o britânico aos boxes para colocar pneus mais aderentes, enquanto a austríaca manteve o holandês na pista, e ele tirou a diferença. Triunfos consecutivos no mesmo GP No mesmo GP da Espanha, Hamilton alcançou a marca de cinco vitórias consecutivas em Barcelona, de 2017 a 2021 e igualou o recorde de Ayrton Senna em Mônaco, entre 1989 e 1993. Curiosamente, o último piloto antes do heptacampeão a vencer no país foi Verstappen em sua corrida de estreia pela Red Bull, em 2016. Vitórias na mesma pista Não é difícil adivinhar qual é o circuito onde Hamilton é o maior vitorioso: Silverstone. No GP da Grã-Bretanha de 2021, Lewis chegou a oito triunfos no autódromo em seu país natal. Apesar disso, não deixou de ter polêmica: ele tocou em Verstappen na curva Copse e o holandês levou a pior, perdendo o controle de seu carro e batendo com força no muro. O britânico foi punido em dez segundos, mas conseguiu vencer do mesmo jeito. Voltas lideradas Hamilton não foi o primeiro colocado em voltas lideradas em 2021, a qual Verstappen liderou com folga, mas superou Michael Schumacher na estatística histórica, adicionando 297 ao seu total agora de 5396, contra 5111 do alemão. Maior pontuação da história Esse recorde já pertencia a Hamilton há algum tempo e os 387,5 de 2021 aumentaram ainda mais sua vantagem sobre Sebastian Vettel, que tem 3061 na segunda colocação histórica. Apesar de impressionante, o alto valor do número é ajudado pela pontuação de 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 implementada em 2010, quando Lewis ainda estava no começo da carreira, somando também o extra da volta mais rápida, adicionado em 2019, e o 3-2-1 da corrida sprint, que estreou em 2021. MARI BECKER analisa EVOLUÇÃO de VERSTAPPEN e PRESSÃO em HAMILTON, e fala de como ambos saem maiores

