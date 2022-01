Um dos mais renomados atores de Hollywood, o norte-americano Brad Pitt deve estrelar um filme sobre a Fórmula 1, diz o site Deadline. De acordo com o portal, a Apple está negociando a produção de um longa sobre a categoria e a obra pode ter a participação de Lewis Hamilton, da Mercedes.

Entretanto, a aparição do britânico heptacampeão mundial ainda não foi confirmada. De todo modo, segundo a publicação, Pitt dará vida a um piloto aposentado que tem como missão orientar um jovem competidor.

Brad Pitt ve Pierre Fillon, ACO Başkanı Fotoğraf: Alexander Trienitz

A obra estaria sob direção de Joseph Kosinski, conhecido por filmes como "Tron, O Legado" e "Oblivion". O diretor também está à frente de "Top Gun 2", com Tom Cruise, que tem previsão de estreia em maio, na plataforma da Apple.

A produção do longa tem custo estimado entre 130 milhões de dólares (mais de 735 milhões de reais, de acordo com a cotação atual) e 140 milhões de dólares (aproximadamente 796 milhões de reais), diz o Deadline.

MARI BECKER analisa EVOLUÇÃO de VERSTAPPEN e PRESSÃO em HAMILTON, e fala de como ambos saem maiores

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #155 - Piores da F1 2021: Quais pilotos/equipes decepcionaram? Masi é consenso?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: