Um dia que Mick Schumacher jamais esquecerá. Pouco dias após o GP da Grã-Bretanha o jovem alemão da Haas voltou ao circuito de Silverstone, agora por um motivo especial: testar a Jordan 191 que seu pai, o heptacampeão Michael, usou em sua estreia na Fórmula 1, no GP da Bélgica de 1991.

Silverstone não permaneceu em silêncio após o GP do último domingo. Além dos testes da Pirelli com os pneus de 2022, o som do V8 gritou na pista britânica. Sem híbrido, sem DRS, apenas um poderoso motor naturalmente aspirado do início dos anos 1990.

Com aquele carro, Michael disputou o primeiro GP de sua carreira, substituindo Bertrand Gachot, que havia sido preso em Londres. Michael surpreendeu a todos com o sétimo tempo na classificação de sábado, mas, na corrida, a situação foi muito diferente.

Michael foi forçado a abandonar após apenas algumas centenas de metros, devido a problemas na embreagem da Jordan 191, considerada por muitos um dos carros mais belos da história da categoria.

O teste de Mick faz parte de uma série de gravações que serão parte de um documentário que o canal britânico Sky Sports F1 exibirá antes do GP da Bélgica, em setembro.

Para Mick, este não é o primeiro teste com um carro que pertenceu ao seu pai. Em 2017, em Spa-Francorchamps, Mick pilotou a Benetton B194 com a qual Michael conquistou seu primeiro título na F1 em 1994.

Já no ano passado, ele conseguiu dar algumas voltas em Mugello, durante o GP da Toscana, com a Ferrari F2004, carro do último título de Michael, em meio às celebrações do 1000º GP da marca italiana na F1.

Enquanto esperamos para ver as imagens do teste de Mick com a Jordan 191 do pai Michael, temos algumas fotos que mostram os momentos do piloto da Haas.

Mick Schumacher, Jordan 191 e Karun Chandhok 1 / 4 Foto de: Haas F1 Team Mick Schumacher, Jordan 191 2 / 4 Foto de: Haas F1 Team Mick Schumacher, Jordan 191 3 / 4 Foto de: Haas F1 Team Mick Schumacher, Jordan 191 4 / 4 Foto de: Haas F1 Team

