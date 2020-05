Nos últimos meses, começaram a surgir rumores de que Toto Wolff poderia estar de saída da Mercedes. O contrato do austríaco também está no último ano, assim como os pilotos da equipe de Fórmula 1 e, no momento, a negociação está parada devido à pandemia. Porém, segundo informações vindas da imprensa alemã, Wolff pode estar de saída da chefia da Mercedes no final de 2020.

A informação que, caso confirmada, pode mexer bastante com o cenário da categoria, foi publicada pelo site F1 Insider, em conjunto com a revista Auto Bild e a emissora de TV Sport1. Porém, Wolff não estaria planejando deixar a Mercedes, apenas de seu posto de chefia no departamento de F1.

O austríaco, que comanda a Mercedes desde 2013, detém 30% das ações da equipe, sendo que o resto pertence à Daimler, empresa-mãe da montadora. A equipe, por outro lado, ainda não teria apontado um possível nome para assumir o cargo de Wolff.

Toto é o último nome restante da tríade que catapultou a Mercedes para a ponta do grid a partir de 2014. Os outros dois membros desse trio são Paddy Lowe, que foi trocado com a Williams por Valtteri Bottas quando Nico Rosberg anunciou sua aposentadoria da F1 e Niki Lauda, que morreu há um ano.

Segundo a publicação, essa saída de Toto Wolff da chefia poderia ter consequências maiores, envolvendo inclusive Lawrence Stroll e a Aston Martin. A Daimler, que é dona de 5% das ações da montadora britânica, poderia aumentar sua participação na Aston, em troca de parte das ações da área esportiva da Mercedes, que passaria a ser de Stroll, o que tornaria ele e Wolff nos acionistas majoritários da equipe de F1.

Essa situação poderia ajudar a Mercedes de dois modos diferentes: ao deixar o controle majoritário da equipe, poderia focar nos desafios econômicos que a pandemia trará à montadora, além de manter a equipe intocada, sem a necessidade de demitir funcionários, podendo continuar como equipe de fábrica.

Relembre todos os carros da Mercedes na F1

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 17 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 17 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 17 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 17 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 17 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 17 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 17 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 17 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 17 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 17 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 17 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2020: Mercedes AMG F1 W11 14 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 15 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 16 / 17 Foto de: Mercedes AMG 2020: Mercedes AMG F1 W11 17 / 17 Foto de: Mercedes AMG

