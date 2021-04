No início da semana foram consolidados os números de audiência de TV aberta do domingo de manhã em São Paulo e as notícias são ótimas para o Grupo Bandeirantes, que após conseguir ter a segunda cota de patrocínio preenchida, se viu na vice-liderança do IBOPE durante o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1.

Os pegas entre Max Verstappen e Lewis Hamilton foram vistos por mais pessoas do que os programas de SBT e Record do mesmo horário, algo que não ocorreu na abertura do campeonato, com o GP do Bahrein, ou seja, a vice-liderança.

Foram 5.6 pontos de média contra 9.1 da Globo, mas com perda de 19,7% de audiência da emissora que transmitia a F1 até o ano passado.

Segundo o especialista em TV do portal UOL, Gabriel Vaquer, a Globo já começa a ligar o sinal de alerta com o Esporte Espetacular, programa que rotineiramente irá bater de frente com a maior categoria do automobilismo mundial. Entende-se que a Band “roubou” essa fatia de audiência com a F1.

O calendário recorde da F1 prevê 23 corridas, com mais 21 pela frente e pelo menos 15 provas na mesma faixa de horário que envolve o Esporte Espetacular, caso não ocorra mais mudanças no cronograma, principalmente se algum evento nas Américas for ‘trocado’ por outro europeu.

