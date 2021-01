A pandemia do novo coronavírus ainda permanece em 2021 e já fez estragos nos calendários para a próxima temporada da Fórmula 1 e de várias outras categorias de relevância no esporte a motor.

Na F1, o campeonato sequer começou e já teve grandes modificações no cronograma, com o adiamento do GP da Austrália, a volta de Ímola, além do ‘sumiço’ da China e o remanejamento de datas de GPs, como o do Brasil.

Alguns fãs começaram a ficar mais apreensivos com o surgimento de rumores, mais precisamente no site holandês Formule1, de que todas as corridas de rua seriam canceladas, como Mônaco, Canadá e Azerbaijão.

Um porta-voz da F1 tratou de negar a existência de tal possibilidade.

"Estabelecemos os detalhes do calendário revisado de 2021 e não há outras mudanças. A sugestão de que as corridas de rua não acontecerão está completamente errada."

Apesar de a matéria original citar apenas as três corridas, os GPs da Austrália, Singapura e Arábia Saudita também são classificados como corridas em pistas de rua.

