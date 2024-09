Adrian Newey assumirá um novo desafio profissional na Aston Martin. Em 2025, ele será o novo Diretor Técnico da equipe de Fórmula 1, mas admitiu que não imaginava essa 'reviravolta' há pelo menos dois anos.

Em entrevista ao podcast High Performance, o engenheiro responsável por muitos carros de sucesso da Red Bull, confessou que foi uma mudança gradual de pensamento, mas imaginava que o time taurino seria onde ele terminaria sua carreira.

Aos 65 anos, Newey admitiu que gostaria de parar e tirar umas férias para descansar a aproveitar a família, no entanto, isso não seria algo que deixaria sua esposa muito feliz, como ele mesmo brincou.

"Ela diz que eu a deixaria louca se não trabalhasse".

Durante as férias do fim do ano da F1, houve uma disputa de poder entre Helmut Marko e Christian Horner nos bastidores da Red Bull, algo que levantou uma bandeira vermelha para Newey. Na sequência, houve a explosão do 'caso Horner', quando o chefe dos taurinos foi acusado de má conduta.

Porém, foi apenas no GP do Japão que o engenheiro decidiu que era o momento de tentar um novo desafio e testar novos ares.

"Honestamente, há dois ou três anos eu nunca poderia imaginar deixar a Red Bull. Achei que seria minha última equipe".

"Pensei comigo mesmo: farei 66 anos no próximo ano. Mais quatro ou cinco anos e terei mais de 70. E então [se eu for tentar algo novo] tem que ser bom".

"Então eu gostaria de estar em uma posição como Rory Byrne na Ferrari, um consultor reconhecido, sem ligação direta ao dia a dia, um pouco retraído".

Foi a oportunidade de se tornar sócio na Aston Martin que fez seus olhos brilharem. Essa não era uma oportunidade que o engenheiro queria deixar passar.

"Talvez eu me preocupe demais com o que aconteceria se eu não fizesse alguma coisa. E eu realmente gosto de assumir um novo desafio".

Porém, Newey diz que é importante encontrar um equilíbrio entre as exigências da categoria, com o seu longo calendário e muitos eventos, e não deixar a peteca cair com a família e amigos.

"Por um lado: quando as coisas vão mal no trabalho, você tenta não levar isso para casa. Você pode não saber por que deu errado. Então você se sente estúpido".

"É assim que me sinto quando não entendo alguma coisa. Isso me faz desejar ser um pouco mais inteligente, porque quando você não entende algo pode ser frustrante. Tenho certeza que Amanda [esposa de Newey] confirmaria isso".

