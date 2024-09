A largada bem-sucedida de Lando Norris da pole no GP de Singapura parece ter dissipado sua maldição da primeira volta, embora o chefe da McLaren, Andrea Stella, diga que não houve nenhum problema claro após a análise.

Norris perdeu a liderança da pole position nos GPs da Espanha, Hungria e Holanda, precedido por sua primeira curva fora durante a corrida sprint na China. E, embora tenha mantido a liderança na primeira curva de Monza, Norris foi ultrapassadopelo companheiro de equipe Oscar Piastri na curva 4.

Em Zandvoort, a perda da liderança para Max Verstappen na primeira curva pareceu ter pouca importância, já que ele conseguiu passar o holandês, ao longo da corrida para vencer com facilidade.

Norris então converteu a pole em uma liderança inicial em Singapura, criando uma margem da qual não abriu mão. Stella considerou que, embora isso dê confiança a Norris, não houve nenhum problema óbvio com as largadas encontrado na investigação da equipe.

"Não discordo que, à primeira vista, as largadas e a abordagem geral da primeira curva da primeira volta possam ter parecido uma oportunidade para Lando", explicou Stella.

"Mas, depois de analisar um pouco como um grupo, incluindo Lando, analisamos durante a temporada cada largada e cada primeira volta".

"E, para sermos justos, não descobrimos que, mesmo nos casos em que Lando largou na pole position e não era o P1 no final da primeira volta, ele havia desistido muito em termos de desempenho".

"Analisamos Barcelona e achamos que Russell teria sido P1 mesmo com Lando tentando algo diferente. Houve algumas oportunidades em termos de execução da largada, mas reconhecemos que isso também ocorreu por parte da equipe".

"Por exemplo, acho que foi em Zandvoort, onde os dois carros estavam com pneus frios devido a um problema do ponto de vista da equipe, e os dois carros não tiveram uma boa largada".

"Portanto, acho que, em um primeiro momento, parecia que Lando tinha uma grande oportunidade. Na verdade, os fatos não eram tão claros."

Stella acrescentou que a equipe acelerou seus esforços para melhorar suas largadas de qualquer forma e que um ínicio bem-sucedido em Singapura dará a Norris familiaridade caso ele consiga mais pole positions este ano.

Ele acrescentou que Norris estava se acostumando cada vez mais com a luta na frente, especialmente com a antecipação de ataques de outros pilotos e com o posicionamento do carro para defender com mais força.

"Definitivamente, estamos nos concentrando na execução da largada e na preparação dos pneus, o próprio Lando, até mesmo o tempo em que nos concentramos na preparação da largada durante um fim de semana agora está mais concentrado".

"Você ganha confiança. E você se familiariza com a largada da pole position e entende, até mesmo em termos de defesa territorial, o que precisa fazer, até mesmo para dissuadir as pessoas de irem [para a liderança]".

"Portanto, acho que isso faz parte da jornada, e é muito bom que agora estejamos tendo que enfrentar esse tipo de oportunidade", conclui.

