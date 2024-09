F1: Ferrari identifica causa para falha na atualização de Ímola

Assim como muitas equipes em 2024, a Ferrari enfrentou problemas nas atualizações que trouxe, principalmente no novo assoalho que foi usado no GP de Ímola e trouxe uma série de questões para o time de Maranello. Os italianos esperavam retornar a competitividade na Fórmula 1, mas o resultado não atendeu nenhuma das expectativas.

Ao invés de conseguir atacar a Red Bull e competir de frente com a McLaren, a Ferrari teve um de seus piores fins de semana da temporada em Barcelona, conseguindo apenas 11 pontos no total e deixando Charles Leclerc e Carlos Sainz bastante incomodados com o equilíbrio do carro.

Em Silverstone, a Ferrari decidiu parar de usar o assoalho para resolver o problema e, depois disso, uma versão modificada foi colocada no carro na Hungria. Isso resultou na pole para Leclerc em Baku.

Também houve chances em Singapura, mas depois de uma batida de Sainz no Q3, a Ferrari não conseguiu se impor na corrida. Um dos engenheiros-chefes de desempenho da escuderia, Jock Clear, explica por que o assoalho não desempenhou o tanto que era esperado.

"Você nunca tem certeza absoluta, mas acho que isso mostra muito bem que as coisas podem ir bem e mal com o desenvolvimento", Clear começou ao falar com o Motorsport.com e outros.

"Você também pode perguntar a outras equipes como elas podem ter tomado o caminho errado. Depois da Espanha, não sentimos que tínhamos feito isso, mas percebemos uma diferença impressionante entre o que vimos no túnel de vento e na pista. Cabia a nós resolvermos isso".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Ao observar os comportamentos em pista, Clear e seus colegas começaram a trabalhar nisso imediatamente.

"Sempre fazemos isso quando vemos algo surpreendente. Temos que mergulhar de cabeça no problema, tentar consertá-lo e depois mostrá-lo na pista. Agora descobrimos qual era o problema e voltamos para a pista com os olhos abertos para ver se haveria mais diferenças perceptíveis. Haverá, porque isso faz parte de um processo como esse", explicou o britânico.

"Faz parte do processo o fato de que, às vezes, o desenvolvimento não vai bem e não funciona. Isso é algo que testamos semanalmente. Confiamos no processo em que estamos trabalhando agora e confiamos que vamos corrigi-lo. Agora estamos esperando a próxima 'casca de banana'".

Resultados com carros de efeito solo menos confiáveis

É interessante notar que a Ferrari não é a única equipe que apresentou atualizações fracassadas. A Red Bull perdeu seu equilíbrio desde o GP da Espanha, última vitória de Max Verstappen, e a Mercedes segue sem entender como seu assoalho também fez o carro ficar mais lento. Clear vê um padrão e explica como isso pode acontecer.

"Assim que você passa por cima de meios-fios ou lombadas, a força descendente muda. O túnel de vento não consegue simular isso", explica o engenheiro de 61 anos.

"Podemos fazer o carro saltar para cima e para baixo, mas os dados ficam uma bagunça por causa disso".

"Há um nível máximo de correlação entre o túnel de vento e a pista. É complicado que você nunca tenha 100% de certeza", continuou Clear. "Você obtém diferenças notáveis com esses carros com efeito de solo, porque o que importa agora é a proximidade do carro com o asfalto".

"Se essa proximidade for zero, você perde todo o downforce. Se você se afasta cinco milímetros da superfície, de repente recebe uma enorme carga de downforce. Então, você entra na área de pico com o assoalho. Todos enfrentam esses desafios".

Importante lembrar que a McLaren já apontou que os problemas enfrentados pelos rivais faz com que a equipe hesite em trocar seu próprio piso.

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

McLaren VETANDO BORTOLETO por 2 anos na Audi? IVAN BRUNO, voz da F2 na BAND, analisa duelo vs BOTTAS

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!