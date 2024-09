A Fórmula 1 entrou em um hiato de um mês, mas esse período será de trabalho intenso para as principais equipes, já que em Austin colocarão em campo os últimos pacotes de atualização para a temporada de 2024, nas seis corridas restantes do calendário.

A Ferrari encara o GP dos Estados Unidos com alguma confiança, mesmo que a pista texana certamente não seja uma das mais favoráveis ao SF-24.

A última atualização da Scuderia deu um passo decisivo, apagando as dúvidas da pausa de agosto e se reapresentando como a segunda força em busca da McLaren, que, nesse meio tempo, se tornou o monoposto de referência em detrimento de uma Red Bull que parece ter perdido o caminho do desenvolvimento, exceto por um sinal em Singapura.

O desempenho da equipe italiana nas últimas três corridas, que deveria mostrar as proezas do SF-24 (Monza, Baku e Singapura) foi ladeira abaixo: o sucesso de Charles Leclerc no GP da Itália foi seguido pela derrota do monegasco no Azerbaijão, nas mãos de Oscar Piastri e, por fim, houve o resultado decepcionante em Marina Bay, onde a equipe de Maranello talvez tivesse a ambição de ter dois carros no pódio. A desastrosa classificação, que levou Leclerc e Carlos Sainz à quinta fila, resultou em um quinto e um sétimo lugares que deixaram um gosto amargo.

Scuderia Ferrari comemora a vitória de Leclerc em Monza Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Em três GPs, a McLaren marcou 112 pontos, a Ferrari 71, seguida pela Mercedes com 54 e a Red Bull, quarta colocada, com 41. Os números dizem, portanto, que a equipe austríaca perdeu 41 pontos dos papaias em apenas três etapas e a diferença para a equipe de Woking subiu para 75 pontos.

Pensar em brigar com a equipe dirigida por Andrea Stella pelo título de construtores é um sonho impossível, enquanto o ataque ao segundo lugar da Red Bull pode ser viável, já que a diferença para a equipe de Milton Keynes é de apenas 34 pontos, se apenas os dois pilotos começarem a marcar pontos importantes novamente.

Os números dizem que Sainz não terminou no pódio desde o GP da Áustria: sete corridas se passaram e isso é um número preocupante. Claro, em Monza, o espanhol se colocou à disposição de Leclerc para retardar o retorno de Piastri, mas, em Baku, ele jogou fora um segundo lugar em um confronto com Sergio Pérez e, em Singapura, graças a uma batida na volta de largada do Q3, ele se contentou com o sétimo lugar depois de largar em décimo.

Ferrari SF-24 danificada por Carlos Sainz no Q3 em Cingapura Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

O madrilenho agora se sente um estranho na equipe e dá a clara impressão de que se submeteu ao papel de ajudante de Charles, embora ainda possa aspirar a uma esperança com SF-24 que definitivamente melhorou sob os "cuidados" de Fréd Vasseur, que coordenou o grupo de italianos (Diego Tondi, Fabio Montecchi, Marco Adurno) no relançamento do carro, mesmo na ausência de Enrico Cardile.

A partir da próxima terça-feira, o cargo de diretor técnico passará para Loic Serra, trazendo sua experiência adquirida na Mercedes: o francês, de acordo com rumores, não colocará seu nariz na pedra de amolar nos últimos desenvolvimentos do SF-24, mas fará sua própria contribuição para o carro de 2025 e, acima de tudo, dirigirá a equipe técnica para o projeto de 2026.

Loic Serra será o chefe de equipe a partir de 1º de outubro, e Jerome d'Ambrosio será o novo vice-diretor da equipe Foto de: Ferrari

Leclerc também não está isento de críticas: a bagunça no Q3 em Singapura colocou a Ferrari fora da disputa pela primeira fila e pelo pódio, descartando os esforços que haviam sido feitos na Gestão Esportiva para antecipar a estreia da nova asa dianteira, a primeira interpretação de perfis capazes de se deformar de acordo com uma deflexão programada.

Em casa, os departamentos de aerodinâmica e de compostos haviam feito milagres para colocar os dois carros em posição de brigar com a McLaren, mas os pilotos acharam melhor estragar tudo.

Austin, portanto, se tornará um encontro estratégico: cada equipe de ponta jogará as últimas fichas na mesa para a corrida final, mesmo faltando uma parte da temporada. A McLaren e a Mercedes já aprenderam a lição das asas dianteiras flexíveis, enquanto a Ferrari e a Red Bull tentarão diminuir a diferença desde o Texas.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto de: Lionel Ng / Motorsport Images

A Scuderia, que antecipou a estreia da asa para Singapura, terá a vantagem sobre a RBR de poder analisar os dados coletados na última etapa, o que lhe dará tempo para se preparar antes da corrida americana e propor a solução mais extrema permitida pelo regulamento.

A Ferrari, agora que encontrou um bom equilíbrio no SF-24, não tem planos de mexer na parte inferior, mas está definindo outras pequenas intervenções úteis para tornar o carro equilibrado nas diferentes pistas que compõem o final do calendário.

O potencial para vencer o "clássico" com a Red Bull deve estar lá. Será preciso ver se a equipe conseguirá traduzir em pontos o esforço que está sendo feito em Maranello: no ano passado, a Ferrari terminou em terceiro lugar no Campeonato de Construtores.

A Mercedes já foi ultrapassada (há uma diferença de 112 pontos!), mas o objetivo é passar a equipe taurina. A ascensão e a explosão da McLaren, por outro lado, não eram esperadas, mas não seria uma desgraça terminar atrás dos carros papaia.

Colocar o que parecia ser uma Red Bull 'insuperável' na mira é uma ilusão ou uma esperança?