F1: Newey responde se queda da Red Bull está ligada à sua saída

A Red Bull está tendo dificuldades em pista desde o GP da Espanha, quando Max Verstappen venceu pela última vez na Fórmula 1. A queda no desempenho do carro tem sido amplamente relacionada com a saída de peças-chave da equipe, como Adrian Newey. Agora, o próprio designer comentou sobre os problemas dos taurinos.

Em entrevista ao podcast Autocar, o engenheiro que fará sua transferência para a Aston Martin em 2025, analisou o que a equipe de Milton Keynes pode estar enfrentando para perder a dominância que mostrou em 2022 e 2023.

A última temporada foi a mais dominante, tendo apenas um vencedor em todas as corridas que não era ligado a Red Bull: Carlos Sainz, com a Ferrari. No entanto, atualmente, a liderança dos austríacos desapareceu assim que os italianos e a McLaren conseguiram acertar seus carros e se colocaram mais fortes na competição.

No momento, além de Verstappen, outros sete pilotos obtiveram vitórias em 2024, sendo eles Lewis Hamilton, na Grã-Bretanha e Bélgica, George Russell, na Áustria, Lando Norris, em Miami e Holanda, Oscar Piastri, na Hungria, Charles Leclerc, em Mônaco e Monza, e Carlos Sainz na Austrália.

A primeira vitória fora das 'garras' da Red Bull em 2024 foi no GP de Miami, quando a McLaren introduziu sua primeira atualização e garantiu o maior prêmio para Norris. Coincidentemente, ou não, foi neste mesmo momento que a saída de Newey foi confirmada.

Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Apesar de Verstappen ter vencido após o anúncio, a queda de desempenho começou a se mostrar cada vez maior e, atualmente, o tricampeão mundial está há seis etapas sem levantar a maior taça e, entre elas, não subiu ao pódio em quatro ocasiões. No GP da Itália, inclusive, o holandês terminou em sexto, enquanto Sergio Pérez cruzou a linha de chegada como oitavo.

Agora, Adrian Newey respondeu aos questionamentos se a sua saída estaria ligada a essa queda.

"Mas a realidade é que eu não posso comentar, eu realmente não posso comentar, porque uma vez que eu saio, eu saio. Não pude contribuir para o desenvolvimento das coisas atuais desde abril. Mas por que a equipe tem sido menos competitiva recentemente, não sei, porque não estou envolvido".

É importante ressaltar que, no momento, a diferença entre Norris e Verstappen é de 62 pontos na tabela de pilotos. No entanto, a Red Bull ainda lidera os construtores, mas sente a McLaren se aproximando rapidamente, tendo oito pontos para alcançá-los, além da Ferrari que está a apenas 39 pontos da ponta.

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!