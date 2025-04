A Porsche Cup encerra as atividades no Velocitta com as corridas finais da segunda etapa da temporada 2025. As classes Carrera Cup e Sprint Challenge vão à pista para provas de 25 minutos mais uma volta de duração com a promessa de muita ação para encerrar a passagem pelo circuito do interior de São Paulo.

O grid de largada de ambas foi definido com base no sorteio da inversão de posições realizada após as provas do sábado, sendo seis para cada nesta etapa. Na Carrera Cup, temos Alceu Feldmann na pole, enquanto na Sprint Challenge é Lucas Locatelli quem larga na frente.

