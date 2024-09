Na história recente da Fórmula 1, uma temporada está no topo da lista em termos de emoção e drama: 2021. Max Verstappen e Lewis Hamilton lutaram pelo título mundial até o final do ano, produzindo momentos tensos dentro e fora da pista. Adrian Newey testemunhou isso de perto em sua função de designer na Red Bull e contou no podcast High Performance como ele e o holandês lidaram com tudo isso.

"Isso me tirou um pouco da diversão. Especialmente em 2021, foi sujo fora da pista", disse o mago da engenharia sobre todo o drama daquele ano. "Parte disso, porque tinhamos a sensação de que a Mercedes estava fazendo algo. A FIA claramente não teve motivação para investigar isso. Foi frustrante."

Além disso, Newey destaca o tão discutido acidente em Silverstone como um dos pontos baixos daquela temporada: "Tenho que admitir que fiquei furioso com Lewis [Hamilton] na época, porque foi um erro deliberado e profissional", disse.

"Olhando para trás, vimos que eles estavam pilotando roda com roda durante toda a volta e Lewis viu uma oportunidade que ele achava que estava lá. Ele a julgou mal e o que aconteceu, aconteceu. Tivemos sorte de Max não ter se machucado gravemente. Agora entendo melhor o que aconteceu e, na época, fui muito duro com Lewis. Essa talvez seja uma das coisas da Fórmula 1: você é sugado [pela ideia de que] todo mundo é seu inimigo com muita facilidade."

A lesão de Verstappen de fato não foi tão grave, mas Adrian e a Red Bull não tinham certeza, por muito tempo, se o holandês estava realmente apto: "Ele estava sentindo muita dor e teve uma concussão feia. Na semana seguinte, ele ainda estava sentindo muita dor, mas estava bem. Acidentes como esse acontecem e continuam acontecendo."

Sobre o GP de São Paulo, onde Hamilton vence a corrida e se aproxima ainda mais do holandês no campeonato, Adrian foi enfático ao dizer que Verstappen estava "fora de si" naquele dia.

"Na realidade, ele provavelmente teve sorte em não receber uma punição pela pilotagem no Brasil. No Brasil, acho que Max estava um pouco fora de si. Então, acho que estava sentindo um pouco”.

Abu Dhabi 2021

Então, a grande apoteose ainda estava por vir: o desfecho da luta pelo título no GP de Abu Dhabi. Foi apenas na última volta que a vitória caiu para o lado de Verstappen, mas depois disso a etapa ficou marcada pelas decisões duvidosas da direção de prova.

De acordo com Adrian Newey, o tricampeão mundial lidou de forma significativa com a enxurrada de histórias após a corrida. "Senti que a Mercedes foi [afetada]. Em vez de eles dizerem 'OK, nós aceitamos isso e vamos seguir em frente', eles foram afetados mentalmente. Isso foi meio interessante", disse o engenheiro. "Digo isso como alguém de fora e posso estar errado, mas eles não conseguiram deixar isso de lado psicologicamente."

