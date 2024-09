Gabriel Bortoleto é o principal nome para o assento da Sauber/Audi para a temporada de 2025 da Fórmula 1. O brasileiro, que atualmente ocupa a vice-liderança da F2, tem grandes chances de desbancar Valtteri Bottas, principal ‘concorrente’ à vaga.

O gerenciamento da carreira de Bortoleto é feito pela A14 Management, empresa cujo um dos donos é Fernando Alonso. Nesta quinta-feira, no dia de mídia da F1 antes do GP do Azerbaijão, o espanhol foi indagado sobre seu piloto e as suas chances de chegar à principal categoria do automobilismo mundial.

“Ele tem um talento incrível, e muito modesto, acho que é uma das coisas que precisamos trabalhar. Além do talento, ele trabalha duro, e é por isso que ele cresceu na F2 e na F3, e como dissemos, ele venceu na F3 como um novato e está lutando pelo título na F2 como um novato, então é uma grande conquista.”

“É apenas uma questão de tempo de ele chegar à F1”, completou.

