A chegada de Mattia Binotto para comandar a Audi na Fórmula 1 em 2026 trouxe movimentação para a categoria nos últimos dias. O ex-chefe da Ferrari entrou no lugar de Andreas Seidl e Oliver Hoffmann e este será seu primeiro projeto depois de deixar o comando da Scuderia. Agora, ao que tudo indica, ele está almejando grandes nomes de confiança para o acompanhar neste momento.

Binotto parece ter uma lista de pessoas com quem ele gostaria de voltar a trabalhar assim que a equipe alemã ingressar na F1 no lugar da Sauber. Segundo o Corriere dello Sport, o novo chefe da Audi já teria feito proposta para Enrico Gualtieri, atual diretor de motores do time da Ferrari.

Quando Mattia deixou o cargo de chefe de unidade de potência em 2019, foi Gualtieri que assumiu as pontas e, agora, pode acompanhar os passos de Binotto para a Audi, caso aceite o convite. Atualmente, Enrico não está totalmente responsável pelo desenvolvimento do motor da Ferrari, uma vez que o projeto está sendo encabeçado por Wolf Zimmermann. Esta manobra da equipe de Maranello pode causar a saída de outro funcionário, que já foi confirmado para a Aston Martin.

Este é o diretor técnico Enrico Cardile, que também estaria sendo cogitado por Binotto para assumir um cargo na Audi e liderar o projeto em 2026. É importante ressaltar que os três trabalharam juntos por algum tempo na Ferrari e já são homens de confiança do novo chefe da equipe alemã.

TELEMETRIA pré-Spa com RICO PENTEADO: Há BRIGA por títulos de PILOTOS e EQUIPES? Alpine-Mercedes e +

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #292 - Quem é o culpado na treta da McLaren?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!