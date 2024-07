Binotto volta à F1 com Audi; Seidl e Hoffmann estão fora

A Audi nomeou o ex-chefe da Ferrari, Mattia Binotto, para liderar projeto de Fórmula 1, como parte de uma grande mudança administrativa.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a Audi anunciou que Binotto se juntaria à equipe como chefe operacional e técnico (COO e CTO, estando acima do diretor técnico) a partir de 1º de agosto para liderar os esforços antes de sua estreia em 2026.

Sua chegada ocorre com Andreas Seidl e Oliver Hoffmann, ex-presidente do conselho de administração, deixando o projeto.

A grande mudança de direção ocorre no momento em que a Audi acelera os preparativos para sua entrada na F1, ficando cada vez mais claro que precisa aumentar o controle da operação e melhorar a infraestrutura da empresa. A Sauber é a única equipe que não conseguiu somar pontos nesta temporada.

A Audi recentemente acelerou sua aquisição total da equipe Sauber em uma tentativa de garantir que ela estivesse na frente na implementação do que precisava antes da campanha de 2026.

Ao nomear Binotto, que se reportará diretamente ao conselho da Audi, terá alguém que poderá garantir que a autonomia e independência da Audi permaneçam.

O CEO da Audi, Gernot Doellner, disse: “Estou muito satisfeito por termos conseguido recrutar Mattia Binotto para o nosso ambicioso projeto de Fórmula 1.

“Com a sua vasta experiência de mais de 25 anos na F1, ele será, sem dúvida, capaz de dar uma contribuição decisiva para a Audi.”

Ele acrescentou: “Nosso objetivo é levar todo o projeto da F1 à velocidade da F1 por meio de estruturas de gestão claras, responsabilidades definidas, interfaces reduzidas e processos de tomada de decisão eficientes.

“Para isso, a equipe deve ser capaz de atuar de forma independente e rápida.”

Binotto está fora da F1 desde que deixou a Ferrari no final da temporada de 2022, após não ter conseguido vencer o campeonato mundial daquela temporada.

O italiano nascido na Suíça fazia parte da Ferrari desde 1995, tendo subido na hierarquia para chefiar os departamentos técnicos de motores e chassis antes de se tornar chefe da equipe em 2019.

Seidl ingressou na Sauber no início de 2023 para se tornar o CEO do esforço de F1 da Audi, com Hoffmann fazendo parte da organização Audi que originalmente se comprometeu a ingressar na F1 antes de ingressar na equipe Sauber este ano.

Falando sobre a sua contribuição, Doellner acrescentou: “Gostaria de agradecer a Oliver e Andreas pelo seu importante trabalho no estabelecimento da nossa entrada na Fórmula 1 e pelo seu compromisso na preparação.”

