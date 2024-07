O piloto britânico George Russell avalia que Lewis Hamilton continuaria na Mercedes se estivesse com o carro atual. Russel também comenta sobre o futuro da equipe das 'flechas de prata'. A equipe teve duas vitórias, em Silverstone e no GP da Áustria, e uma sequência de pódios na Fórmula 1.

Russell teve certeza em seu comentário, dito à Reuters em conferência: "Eu não acho que ele [Hamilton] iria sair se a equipe [Mercedes] estivesse com desempenho como esse. De jeito algum ele iria sair, tenho certeza que não".

Sobre o futuro da equipe, Russell pareceu confiante nos motores da Mercedes para 2026, quando terá a mudança do regulamento da categoria: "Para 2026 a PU [unidade de potência] está parecendo muito forte e tudo que estamos fazendo com os combustíveis está parecendo ótimo e há muito otimismo para nós nos próximos anos", continua.

Já falando dos últimos anos, o piloto parece encarar como página virada: "Por mais difíceis que esses últimos anos tenham sido, realmente parece que estamos no caminho certo agora". Mas Russell consegue entender o motivo de Hamilton mudar para a Ferrari.

"Acho que todo mundo quer mudança em algum momento", disse Russell sobre Hamilton. "Ele está aqui há 12 anos, ele conquistou muito com a equipe. Acho que para ele é emocionante ter essa mudança". No entanto, avalia que o que importa é estar no carro mais rápido: "Mas é claro que se a equipe em que você está atualmente está vencendo corridas e tudo parece ótimo para o futuro, você só quer estar no carro mais rápido possível, não importa a cor dele".

Sobre as últimas corridas, avalia ser uma reviravolta impressionante, se comparado com o início da temporada: "No começo deste ano, sabíamos que estávamos dando dois passos para trás com o carro para nos dar a possibilidade de dar três passos para frente", disse Russell.

