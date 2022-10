Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc foi punido com dez posições no grid de largada para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 por uma troca de motor e turbocompressor feita antes do terceiro treino livre deste sábado.

Leclerc está atualmente lutando contra o rival da Red Bull, Sergio Pérez, pelo segundo lugar no campeonato de pilotos, depois que Max Verstappen conquistou o título no Japão há duas semanas.

A Red Bull colocou um novo motor em Pérez na sexta-feira, provocando uma queda de cinco posições no grid, mas Leclerc agora também será penalizado depois que a Ferrari fez as mudanças antes do treino final no Circuito das Américas.

Um boletim da FIA confirmou que a Ferrari levou o sexto motor da temporada para Leclerc, bem como um sexto turbocompressor para sua unidade de potência. Cada uma dessas mudanças resulta em uma queda de cinco posições no grid, o que significa que Leclerc cairá 10 lugares de sua posição de qualificação que acontece às 19h (Brasília) deste sábado.

Fernando Alonso vai se juntar a Leclerc na punição do grid depois que a FIA também confirmou que a Alpine equipou a unidade de potência do bicampeão mundial com um motor novo. Isso significa que Alonso perderá cinco lugares de sua posição de qualificação.

Leclerc ficou de fora do treino de abertura no COTA na sexta-feira, quando a Ferrari colocou o jovem piloto Robert Shwartzman em campo para a sessão e liderou o TL2 durante o teste de pneus da Pirelli. Atualmente, Leclerc está um ponto atrás de Pérez na luta pelo segundo lugar na classificação, mas disse na quinta-feira que a batalha não teve grande importância para ele.

"Sim, é sempre melhor terminar em segundo do que em terceiro, mas meu foco principal não é isso", disse Leclerc. É principalmente tentar usar essas últimas quatro corridas para ser uma equipe melhor para o próximo ano."

Junto com Leclerc, Pérez e Alonso, o piloto da Alfa Romeo, Zhou Guanyu, também cumprirá uma queda de cinco posições no grid depois de trocar o motor na sexta-feira em Austin.

