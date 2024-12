A Fórmula 1 abriu o sábado em Losail com a corrida sprint do GP do Catar. E na última prova de curta duração do ano, Oscar Piastri venceu, passando Lando Norris na última curva de forma estranha, com George Russell, em terceiro.

Fecharam o top 8 da zona de pontos: Carlos Sainz, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg e Max Verstappen.

Norris largou melhor e manteve a ponta, enquanto Russell se viu pressionado por Piastri, perdendo a segunda posição para o australiano. Outro que saiu bem foi Hamilton, que passou Verstappen e Leclerc ainda nas primeiras curvas. Quem largou mal foi Verstappen, que caiu para a nona posição.

Ao final da primeira volta, de um total de 19, Norris liderava com uma boa vantagem para Piastri, que era pressionado por Russell. Sainz, Hamilton, Leclerc, Hulk, Gasly, Verstappen e Alonso completavam o top 10.

Com a liberação do DRS, a dupla da Mercedes foi para o ataque, com Russell pressionando Piastri e Hamilton buscando se aproximar de Sainz. E, aos poucos, Russell e Piastri foram se aproximando de Norris, com ambos conseguindo abrir a asa móvel para o líder próximo da metade da prova. Pelo rádio, o britânico afirmava que fazia isso para ajudar o companheiro de equipe.

Mesmo com o trem de DRS, Russell não parava de atacar Piastri, tentando a manobra sempre no final da reta principal. Sainz também se aproximou e se juntou ao grupo, enquanto Hamilton perdeu o terreno e ficou mais para Leclerc. Após uma bela briga, o monegasco conseguiu a ultrapassagem depois dos dois futuros companheiros de Ferrari dividirem diversas curvas.

Orientado a aumentar a vantagem para Piastri, Norris tirou o australiano da zona de DRS, o que permitiu novos ataques de Russell. Assim, a McLaren orientou o britânico a tirar o pé de novo.

Na curva final, Lando Norris cedeu a vitória a Oscar Piastri, de forma estranha, mas garantindo a dobradinha da McLaren e George Russell completando o pódio.

A Fórmula 1 volta à pista de Losail mais uma vez neste sábado. Às 15h acontece a classificação, que define o grid de largada para o GP do Catar, com transmissão da Band, do Bandsports e da F1TV Pro.

