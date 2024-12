Felipe Drugovich, piloto reserva da Aston Martin, fará parte do primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi da Fórmula 1 e dos testes pós-temporada, no circuito de Yas Marina. O brasileiro se juntará à Jak Crawford, que também faz parte da academia da Aston, nos testes.

Drugo pilotará o carro de Lance Stroll na sessão de uma hora no emirado, antes de Stroll retornar ao AMR24 para o TL2. A sessão marca o segundo TL1 do brasileiro em 2024, após o GP do México, e faz parte da cota de obrigatoriedade das equipes de treinos livres com reservas.

A Aston Martin também confirmou que o brasileiro pilotará durante o teste de pós-temporada realizado no Circuito Yas Marina, junto de Crawford.

Drugovich disse: "Estou muito animado para dirigir o AMR24 novamente, e desta vez em Yas Marina - um circuito que conheço bem por ter feito muitas voltas de teste nele".

'Será ótimo ver como o carro se sente em um ambiente completamente diferente em comparação com o México, e estou ansioso para aproveitar o que aprendi durante minha primeira sessão de TL1 no início deste ano".

"Também será ótimo ter uma ideia dos pneus Pirelli 2025 que os carros de Fórmula 1 usarão no próximo ano".

"Dirigir o AMR24 é sempre uma oportunidade fantástica, e sou grato à Aston Martin por ter confiado a mim esta segunda sessão, bem como o teste de fim de temporada", concluí.

