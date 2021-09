Em uma classificação com final emocionante, a primeira posição no grid de largada para o GP da Rússia de Fórmula 1 ficou com Lando Norris! O britânico da McLaren ficou surpreso ao garantir a pole position pela primeira vez na carreira.

A classificação começou com pista molhada, devido à chuva torrencial que caiu sobre o Autódromo de Sochi neste sábado, mas as condições foram melhorando ao longo da sessão e, no Q3, enquanto todos saíram com pneus intermediários, rapidamente os pilotos trocaram para os macios, o que tornou o final emocionante.

Com Lewis Hamilton batendo na entrada dos boxes, o caminho ficou livre para que o tempo do heptacampeão fosse superado, o que aconteceu, com Norris saindo em primeiro, com Carlos Sainz em segundo e George Russell em terceiro.

Nas entrevistas após a classificação, Norris estava sem palavras para expressar sua emoção.

"Cara, é maravilhoso. Não sei ainda o que dizer, mas foi uma sessão doida. Estávamos indo bem e, obviamente, tomamos a decisão de colocar os slicks, mas não sei, Você não acha que vai conquistar uma pole até acontecer e agora eu consegui, então estou extremamente feliz. Muito obrigado à equipe que fez um trabalho maravilhoso".

"Não foi fácil. Obviamente vou falar de um jeito para me deixar bem, mas foi complicado. Houve um momento em que eu estava dois segundos atrás e pouco confiante, nós íamos melhorar em relação à volta anterior, mas eu mantive os pneus aquecidos e preparados para a última volta e eu arrisquei um pouco, admito, mas se pagou, então sou um rapaz feliz".

Mesmo assim, Norris não sente a mesma coisa quando pensa em ser o primeiro à chegar na curva um amanhã.

"Pra ser sincero, não estou muito animado com isso. Não estou animado com ser o primeiro à chegar na curva um. Você nunca saber o que vai acontecer. Estou feliz que seja a minha primeira pole, com sorte a primeira de muitas. Estou muito, muito feliz".

Questionado sobre a reação da equipe, ele disse: "Eu nem sei o que ele [Andreas Seidl, chefe da McLaren] me disse, ele me abraçou e, após Monza, não era algo que esperávamos, mas uma condição dessas nos abre oportunidades. E é exatamente o que fizemos hoje, especialmente após Monza. Esse é um ótimo modo de começar e, com sorte, seguiremos isso amanhã".

