A chuva ameaçou, mas a Fórmula 1 conseguiu realizar a classificação para o GP da Rússia sem maiores problemas, apesar da pista molhada e algumas bandeiras amarelas. E em um final emocionante, a pole ficou com Lando Norris, tendo Carlos Sainz ao seu lado e George Russell e Lewis Hamilton dividindo a quarta fila.

Completam o top 10 para a corrida deste domingo: Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Sergio Pérez e Esteban Ocon. Lembrando que Nicholas Latifi, Charles Leclerc e Max Verstappen largarão das últimas posições no domingo, devido à troca da unidade de potência de seus carros.

Saiba como foi o treino de classificação

Q1

Mesmo com a tempestade que caiu mais cedo sobre o Autódromo de Sochi, levando ao cancelamento do terceiro treino livre e a mudança na programação das Fórmulas 2 e 3, com cada categoria removendo uma corrida do fim de semana, a classificação conseguiu ser iniciada pontualmente às 09h, com a pista ainda molhada.

Assim que foi iniciada a regressiva de 18 minutos, todo o grid foi rapidamente à pista com pneus intermediários, exceto Alonso, que estava com compostos de chuva extrema, temendo a previsão de mais uma pancada durante a classificação. Com a grande quantidade de spray, todos tentavam deixar um bom espaço para o carro da frente.

O primeiro susto do Q1 veio com 11 minutos para o fim. Giovinazzi perdeu o controle de sua Alfa Romeo na penúltima curva e rodou bem na frente de Leclerc. O monegasco, com sorte, estava a baixa velocidade e conseguiu desviar a tempo de evitar uma batida.

Na metade, os tempos eram bem altos, mas a classificação era similar à do segundo treino livre da sexta, com Hamilton na frente, com 01min46s937, Bottas em segundo a 1s163 e Gasly em terceiro a 1s239. Já Verstappen fez apenas uma volta e entrou novamente nos boxes, encerrando o dia.

No final da regressiva, Hamilton terminou na ponta com 01min45s992, 0s404 à frente de Bottas, com Pérez em terceiro a 0s463 e Vettel, Norris, Gasly, Alonso, Sainz, Ocon e Latifi completando o top 10.

Foram eliminados no Q1: Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi, Nikita Mazepin e Max Verstappen. Apesar disso, os quatro primeiros colocados garantiram as posições de largada de 14º a 17º, já que Nicholas Latifi, Charles Leclerc e Max Verstappen largarão das últimas posições devido à troca de motor.

Q2

Com a pista já em condições melhores, todos saíram rapidamente dos boxes e os tempos começaram a cair em relação ao Q1.

Em uma sessão sem maiores problemas graças à pista em condições melhores, Hamilton garantiu novamente a primeira posição com 01min45s129, 0s377 à frente de Bottas, com Alonso em terceiro, Norris em quarto e Pérez em quinto. Completaram o top 10, garantindo as vagas restantes na luta pela pole position Ocon, Stroll, Ricciardo, Russell e Sainz.

Foram eliminados no Q2, garantindo as posições de 11º a 13º no grid de largada, respectivamente: Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Já Charles Leclerc e Nicholas Latifi optaram por não disputar o Q2, já sabendo que largarão do fundo do grid devido à troca da unidade de potência.

Q3

Com toda a atividade, já era possível notar alguns pontos com trilho seco, e rapidamente a transmissão mostrou Russell pedindo para a Williams preparar pneus slick. O britânico realmente arriscou, sendo o primeiro a colocar os compostos macios. Outras equipes resolveram fazer o mesmo na sequência.

Ao entrar nos boxes para trocar os pneus para os slick, Hamilton bateu no muro interno dos boxes, quebrando a asa dianteira, atrapalhando o andamento de sua sessão. A Mercedes fez a troca de Bottas antes para liberar o finlandês.

No final, os slicks começaram a entregar performance apenas após o fim do cronômetro. Com isso, muitas surpresas e a pole position ficou com Lando Norris, tendo Carlos Sainz em segundo e George Russell em terceiro, com Lewis Hamilton em quarto.

Completam o top 10: Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Sergio Pérez e Esteban Ocon.

Com a previsão de tempo seco amanhã, a corrida não parece ameaçada. A largada do GP da Rússia de Fórmula 1 está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão da Band. E assim que acabar a corrida, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube! Não perca!

