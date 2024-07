F1: Norris celebra trio britânico na frente no GP da Grã-Bretanha

O treino classificatório do GP da Grã-Bretanha foi marcado pelo domínio dos pilotos locais. George Russell fez a pole position, com Lewis Hamilton em segundo e Lando Norris em terceiro fechando o trio britânico na parte da frente do grid de largada.

Após a classificação, Norris valorizou o P3 e celebrou o fato de três pilotos da casa largarem nas primeiras colocações da corrida em Silverstone.

“Estou feliz com o P3. Três britânicos entre os três primeiros, muito legal aqui. Bom trabalho de George e Lewis. Eles fizeram um excelente trabalho e deram boas voltas. Um pequeno erro da minha parte no final, mas ainda assim feliz", disse Lando.

O piloto da McLaren também admitiu que torce para que chova durante a prova e comentou que está "ansioso" para brigar com os pilotos da Mercedes na pista amanhã.

“Eu só quero que chova novamente amanhã, então estou animado. Vai ser uma boa corrida. Somos rápidos. Posso levar a luta para George e Lewis e estamos muito animados para fazer um bom show amanhã. Estou animado, espero que possamos ter boas batalhas e estou ansioso por isso", acrescentou.

A corrida acontece amanhã às 11h (de Brasília). Norris ocupa atualmente a vice-liderança do mundial com 156 pontos, 81 a menos que Max Vertasppen.

Mercedes voa, Norris bate Max e GP promete ser insano; Pérez e Leclerc sofrem

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

