O GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 contará com três pilotos britânicos nas primeiras posições neste domingo. George Russell ficou com a pole, liderando uma primeira fila da Mercedes, com Lewis Hamilton logo atrás. Lando Norris vem logo depois, em terceiro.

Max Verstappen apresentou problemas no assoalho e conseguiu apenas a quarta colocação. Nico Hulkenberg, da Haas, foi o sexto colocado. Charles Leclerc não conseguiu avançar para o Q3 e, por isso, começa da 11ª posição.

Sergio Pérez, que acabou preso na brita ainda no Q1, será o 19ª colocado. Pierre Gasly é P20 por conta de uma punição por trocas de peças no carro. Confira o grid:

Cla Driver Car / Engine Time Delay 1 George Russell Mercedes 1'25.819 2 Lewis Hamilton Mercedes 1'25.990 0.171 3 Lando Norris McLaren/Mercedes 1'26.030 0.211 4 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1'26.203 0.384 5 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1'26.237 0.418 6 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1'26.338 0.519 7 Carlos Sainz Ferrari 1'26.509 0.690 8 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 1'26.585 0.766 9 Alexander Albon Williams/Mercedes 1'26.640 0.821 10 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1'26.917 1.098 11 Charles Leclerc Ferrari 1'27.097 1.278 12 Logan Sargeant Williams/Mercedes 1'27.175 1.356 13 Yuki Tsunoda RB/Honda RBPT 1'27.269 1.450 14 Zhou Guanyu Sauber/Ferrari 1'27.867 2.048 15 Daniel Ricciardo RB/Honda RBPT 1'27.949 2.130 16 Valtteri Bottas Sauber/Ferrari 1'32.431 6.612 17 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1'32.905 7.086 18 Esteban Ocon Alpine/Renault 1'34.557 8.738 19 Sergio Perez Red Bull/Honda RBPT 1'38.348 12.529 20 Pierre Gasly Alpine/Renault 1'39.804 13.985

Mercedes voa, Norris bate Max e GP promete ser insano; Pérez e Leclerc sofrem

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!