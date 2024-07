F1: Pérez explica acidente durante a classificação em Silverstone

Sergio Pérez largará no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 na 19ª posição, logo à frente da Alpine do francês Pierre Gasly, depois que ele ficou preso na brita ainda no Q1.

A classificação em Silverstone começou em uma pista úmida, depois de uma forte chuva na Fórmula 2 apenas uma hora antes. Sergio Pérez começou com pneus intermediários e estava entre os 10 primeiros antes de mudar para os compostos macios.

Quando o mexicano estava pilotando seu RB20 na curva 1, ele perdeu o controle e acabou na armadilha de areia. Desesperado, ele pediu aos oficiais que o levassem de volta ao circuito, enquanto na parede dos boxes o chefe da equipe, Christian Horner, era exibido no sinal internacional com uma expressão claramente irritada no rosto.

O acidente do mexicano provocou a bandeira vermelha e, quando a sessão foi reiniciada, Pérez caiu para a 19ª posição, de onde terá que largar no domingo.

Sergio Perez

Ao explicar seu acidente, o mexicano enfatizou que se tornou um passageiro. "É uma infelicidade, me dói muito deixar minha equipe na mão dessa maneira. Eu fui um dos primeiros a colocar o pneu slick, precisava de toda a temperatura, eram condições difíceis naquele momento", disse aos microfones da FOX Sports México.

"Quando cheguei à curva, reduzi a velocidade e não tinha aderência. Tornei-me um passageiro muito rápido."

Quando questionado sobre o que ele pode esperar no domingo, em uma corrida que pode ter chuva, o mexicano indicou com um rosto irritado: "Minimizar os danos. Tivemos um bom ritmo ontem. Vamos ver o que acontece com as condições. Estar nos pontos será o objetivo para amanhã".

Nos últimos dias, a pressão sobre Sergio Pérez aumentou, com Christian Horner declarando à mídia, como a Sky Sports F1, que um nível de desempenho precisa ser mantido, dando a entender que existe a possibilidade de rescindir o contrato de 2025 se certas expectativas não forem atendidas.

Mercedes voa, Norris bate Max e GP promete ser insano; Pérez e Leclerc sofrem

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!