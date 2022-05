Carregar reprodutor de áudio

Com a Fórmula 1 tratando o GP de Miami como uma etapa especial para a categoria, não surpreende que os pilotos estejam usando suas criatividades para criarem pinturas especiais para seus capacetes. E em meio a novidades de Max Verstappen, Fernando Alonso e Zhou Guanyu, foi Lando Norris quem surpreendeu, com uma verdadeira "bola de basquete".

O britânico da McLaren divulgou a pintura especial para o GP nesta quinta-feira, reproduzindo exatamente uma bola de basquete, com uma atenção aos detalhes que merece uma atenção em particular. Veja abaixo.

O campeão Verstappen fez uma homenagem às praias de Miami em seu capacete, usando um esquema de cores voltado para o azul e rosa, remetendo à clássica série de TV dos anos 80 Miami Vice.

Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 4 Foto de: Red Bull Content Pool Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 4 Foto de: Red Bull Content Pool Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 3 / 4 Foto de: Red Bull Content Pool Helmet of Max Verstappen, Red Bull Racing 4 / 4 Foto de: Red Bull Content Pool

O azul e o rosa também tiveram destaque nos capacetes do bicampeão Alonso e de Zhou, mas o chinês trouxe uma versão bem mais colorida, e repleta de referências ao basquete. Vale lembrar que o piloto da Alfa Romeo escolheu o número 24 para correr na F1 em homenagem ao ídolo do esporte Kobe Bryant.

Veja DETALHES de PROBLEMAS da Mercedes e SOLUÇÕES para o porpoising: Wolff REVELA caminho das pedras

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - "Mini-Mônaco" e pista incomum que "perdoa erros": a Miami que a F1 verá

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: