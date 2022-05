F1 e Netflix anunciam mais duas temporadas de Drive to Survive

Carregar reprodutor de áudio

A Netflix e a Fórmula 1 anunciaram que Drive to Survive continuará por pelo menos mais dois anos, estendendo-se pelas temporadas cinco e seis.

Desde o lançamento da série em 2019, Drive to Survive se tornou um dos programas mais populares da Netflix, com a quarta temporada alcançando o número 1 do mundo em 33 países este ano.

As filmagens da quinta temporada já estão ocorrendo este ano, mas a confirmação oficial da série chegou nesta quinta-feira antes do GP de Miami.

Pela primeira vez, a Netflix e a F1 também confirmaram que haveria outra temporada no próximo ano, o que significa que o programa continuará pelo menos até 2024.

“A Fórmula 1 e a Netflix podem confirmar hoje que a popular série Formula 1: Drive to Survive foi renovada para uma quinta e sexta temporadas na Netflix”, diz o comunicado.

"A série cresceu em popularidade ao longo do tempo, com a quarta temporada atraindo o maior público até hoje e entrando no Top 10 semanal em 56 países.

"Oferecendo acesso sem precedentes, a nova temporada mais uma vez levará os fãs aos bastidores para testemunhar em primeira mão como os pilotos e as equipes se preparam para lutar pelos campeonatos de 2022 e 2023.

“A série oferecerá imagens e entrevistas nunca antes vistas dos maiores nomes do esporte”.

Drive to Survive desempenhou um grande papel na expansão do alcance da F1 em todo o mundo, revelando as personalidades dos pilotos e as batalhas políticas que acontecem nos bastidores.

Sua influência nos Estados Unidos tem sido particularmente notável, ajudando a F1 a se expandir para três corridas americanas a partir do próximo ano, quando Las Vegas se juntar a Miami e Austin.

A quarta temporada foi lançada em março antes do novo campeonato da F1, retratando a luta entre Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Mas Verstappen se recusou a ser entrevistado diretamente na série mais recente, devido a suas preocupações com a criação de um drama falso, levando a conversas entre a F1 e os produtores do programa sobre seus comentários.

A quinta temporada de Drive to Survive está programada para ser lançada no início de 2023.

