Em seu segundo ano na McLaren na Fórmula 1, Daniel Ricciardo ainda não parece estar 100% confortável, especialmente em comparação ao companheiro Lando Norris. E segundo o CEO Zak Brown, o futuro de Ricciardo deve ser decidido apenas no fim do ano, afirmando que não há pressa no momento, citando ainda dois nomes da Indy como opções: Pato O'Ward e Colton Herta.

Ricciardo está disputando sua 11ª temporada completa na F1, sendo a segunda com a McLaren. Após se destacar em seus anos de Red Bull, quando foi classificado como um futuro campeão, o australiano não teve o mesmo rendimento após a saída da equipe austríaca, com um início abaixo do esperado na Renault antes de se encontrar com o carro e uma passagem complicada na McLaren, mesmo com a vitória no GP da Itália do ano passado.

Em 2021, ele mesmo admitiu várias vezes seus problemas de adaptação ao carro. Devido à pandemia, ele conseguiu visitar a família novamente apenas após o fim da temporada e para Brown, isso fez bem ao piloto. Mas como ele está em relação ao MCL36?

"Suas corridas são muito mais fortes e ele melhorou na classificação", disse Brown ao podcast F1 Nation. "Ele diz que ainda não se sente totalmente confortável com o carro, mas seu relacionamento com Lando é excelente. Ele sabe que a equipe também está bem agora".

"Ele pôde retornar à Austrália pela primeira vez em muito tempo para recarregar as baterias. Estamos felizes em ver que ele está novamente no jogo".

No início de fevereiro, foi anunciado a extensão do contrato de Norris com a McLaren até 2025. Já o acordo de Ricciardo vai até 2023, e nada se sabe sobre a possível extensão. Além da dupla, Brown coloca no jogo outros dois talentos da Indy que estão na McLaren: Pato O'Ward, piloto da Arrow McLaren SP e Colton Herta, anunciado recentemente como piloto de desenvolvimento do time britânico.

Brown indica que a equipe quer conversar com Ricciardo ainda neste ano: "Teremos mais um ano juntos depois disso, mas pensamos a longo prazo. Vamos fazer testes com Pato e Colton", continua o americano, que indica ainda o jovem talento Ugo Ugochukwu na F4. "Você nem sempre consegue fechar esse tipo de coisa tão cedo, mas não há pressa no momento".

