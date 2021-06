O piloto da McLaren, Lando Norris, explicou as diferenças entre Carlos Sainz e Daniel Ricciardo, dizendo que seu novo companheiro de equipe "quer um carro que realmente se adapte a ele".

Norris trabalhou ao lado de Sainz na escuderia de Woking nas últimas duas temporadas da Fórmula 1. Em 2021, o britânico tem Ricciardo como dupla, depois de uma mudança do piloto espanhol para a Ferrari.

Após seis corridas, Norris tem uma vantagem de 40 pontos sobre o australiano e é o quarto no Mundial de Pilotos, três pontos atrás do terceiro colocado Sergio Pérez.

Questionado especificamente sobre o que ele vê como a maior diferença entre Ricciardo e Sainz, Norris respondeu: "Idade, provavelmente. Daniel é muito velho!"

“Acho que os estilos de direção deles são bem diferentes, ou muito diferentes, eu diria. Não sei. Existem muitas diferenças entre os dois, mas Daniel, pelo que vi até agora, quer um carro que realmente se adapte a ele talvez um pouco mais. Carlos era bom em guiar um carro que nem sempre era tão bom de se guiar. Ele era muito bom nisso", acrescentou.

“E é uma das coisas que acho que aprendi agora. Daniel é muito rápido quando tem o carro do seu jeito e quando tudo se ajusta, mas assim que surgem alguns problemas ou, como a maioria dos os pilotos, assim que um pouco de confiança é perdida, ela sofre um pouco mais."

"Não acho que isso aconteça só com ele, alguns pilotos sofrem mais do que outros, é uma questão de confiança. Mas não quero falar muito, acho que está tudo bem."

Sainz já conseguiu garantir seu primeiro pódio com a Scuderia, e está em sétimo na classificação geral, 10 pontos atrás de seu companheiro de equipe Charles Leclerc, que é o quinto colocado.

Hamilton se diz ANIMADO em 2021; seria VERSTAPPEN o MOTIVO? Entenda

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #110 - Erro de Hamilton mostra um campeão sob pressão?

Your browser does not support the audio element.

.